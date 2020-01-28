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Неофициально: арест Тихини и директоров сахарных заводов связаны между собой

28.01.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации из неофициальных источников между арестом главы второго управления ГУБОПиК и задержаниями руководителей сахарных заводов есть прямая связь.

Накануне председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук написал на своей странице в соцсети, о том, что 27 января на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск. Как сообщает председатель конгресса профсоюзов, постановление на обыск было подписано генеральным прокурором. В документе говорится о том, что  Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах.

Однако официально задержание Прудника и других директоров сахарных заводов, о котором сообщалось накануне, так и не было подтверждено. Никаких комментариев от МВД или КГБ так и не было озвучено.

По информации блогера NЕХТА, между арестом главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини и задержаниями директоров сахарных заводов есть прямая связь: дескать, высокопоставленный представитель МВД предупредил Михаила Криштаповича и Николая Прудника о скором задержании. Те попытались сбежать из страны. Итогом стало задержание чиновников прямо на борту самолета и арест Тихини.

 
 
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По информации из неофициальных источников между арестом главы второго управления ГУБОПиК и задержаниями руководителей сахарных заводов есть прямая связь.
 
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