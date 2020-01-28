Неофициально: арест Тихини и директоров сахарных заводов связаны между собой

По информации из неофициальных источников между арестом главы второго управления ГУБОПиК и задержаниями руководителей сахарных заводов есть прямая связь.

Накануне председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук написал на своей странице в соцсети, о том, что 27 января на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск. Как сообщает председатель конгресса профсоюзов, постановление на обыск было подписано генеральным прокурором. В документе говорится о том, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах.

Однако официально задержание Прудника и других директоров сахарных заводов, о котором сообщалось накануне, так и не было подтверждено. Никаких комментариев от МВД или КГБ так и не было озвучено.