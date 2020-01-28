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Неофициально: арест Тихини и директоров сахарных заводов связаны между собой
28.01.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
По информации из неофициальных источников между арестом главы второго управления ГУБОПиК и задержаниями руководителей сахарных заводов есть прямая связь.
Накануне председатель Белорусского демократического конгресса профсоюзов Александр Ярошук написал на своей странице в соцсети, о том, что 27 января на даче директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника произвели обыск. Как сообщает председатель конгресса профсоюзов, постановление на обыск было подписано генеральным прокурором. В документе говорится о том, что Николай Прудник подозревается в злоупотреблении служебным положением и многократных фактах получения взяток в особо крупных размерах.
Однако официально задержание Прудника и других директоров сахарных заводов, о котором
По информации блогера NЕХТА, между
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По информации из неофициальных источников между арестом главы второго управления ГУБОПиК и задержаниями руководителей сахарных заводов есть прямая связь.
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