Под музыку сердец

Источник материала: Чырвоны прамень

Они талантливы. Они трудолюбивы. Они стали одной семьёй. Их крепко за руку от победы к победе ведут педагог и родители. В их глазах горит огонь вдохновения и азарта…

Сегодня на странице районки средняя группа образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» Чашникского районного центра детей и молодёжи.





Этот сплочённый коллектив хорошо известен не только районной публике. Голоса ребят звучали на областных конкурсах, их ещё детские руки держали микрофоны на республиканских сценах, они покоряли международные фестивали! Их попросту называют «ДоМиСолькой» – это лучшие друзья и единомышленники: Виктория Дудова, Анастасия Храпская, Алина Клещёнок, Карина Гурова, Анна Авижа и единственный парень в коллективе – Евгений Киселёв, занимающиеся в студии таким неизменным составом вот уже восьмой год.

Ребята не устают заявлять о себе на конкурсах и мероприятиях различного уровня. Вот и недавно, когда кураторы детского вокального творчества из Витебского областного Дворца детей и молодежи предложили нашему коллективу отстаивать честь не только Чашникского района, но и всей Витебской области на ХVI республиканском конкурсе вокального творчества в рамках республиканского конкурса «Юные таланты Беларуси», проводимым учреждением образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок», вопрос «Ехать или нет?» не стоял. На смене «Новогодние приключения в «Зубрёнке», которая совпала с зимними каникулами школьников, и довелось проявить себя учащимся Чашникского РЦДиМ в очередной раз.





100 дарований со всех уголков страны демонстрировали своё мастерство в четырёх номинациях: «Сольное эстрадное пение», «Эстрадные вокальные коллективы», «Сольное народное пение», «Народные вокальные коллективы».

У нашего центровского коллектива есть всё для завоевания достойных наград: артистизм, эмоциональность, звонкие и красивые голоса, привлекающие внимание костюмы и, самое главное, вера в их силы педагога дополнительного образования Юлии Александровны Зинкевич и родителей ребят.

Поэтому, когда слышишь о наградах, удивляться не приходится. Так и случилось в «Зубрёнке». В номинации «Эстрадные вокальные коллективы» в возрастной категории 12-14 лет Дипломом III степени Министерства образования Республики Беларусь награждена средняя группа образцовой вокальной студии «ДоМиСолька» ГУДО «Чашникский районный центр детей и молодёжи». Браво, ребята!

На главной сцене «Зубрёнка» было представлено 70 вокальных номеров в исполнении 21 коллектива. Казалось бы, немного. Но не сбрасываем со счетов и то, что на эту смену в образовательно-оздоровительном центре собрались самые-самые. Выступления участников оценивали профессионалы своего дела: председатель общественного объединения «Союз композиторов Республики Беларусь» Е. В. Атрашкевич, заслуженная артистка Республики Беларусь М. П. Маршак, хоровой дирижёр А. И. Снитко.





Какой номер принёс награду? Это была песня «Выйду ночью в поле с конём». Коллектив исполнил её на конкурсе вокального творчества впервые, да ещё и акапельно. И в этом ребята попробовали себя в первый раз. Можно с уверенностью сказать – получилось!

Не только отдыхать и выступать поехали в «Зубрёнок» юные чашничане, но и были приглашены для участия в постановке новогоднего мюзикла. Так как коллектив Юлии Александровны хорошо знают в образовательно-оздоровительном центре, роль в представлении была отведена не малая. Чашникские артисты 4 раза выходили на сцену.

На счету средней группы образцовой вокальной студии за пять лет 28 дипломов на конкурсах разного, в том числе международного масштабов! Этими ребятами стоит гордиться!

Бесценный опыт приобрели в этой поездке ребята. Что тут скажешь, воспитанники Юлии Александровны подросли, стали совсем взрослыми…

Не успев отдохнуть от насыщенной программы в «Зубрёнке», средняя группа образцовой вокальной студии отправилась за новой победой. Вдохновлённые успехом на республиканском уровне ребята с педагогом отправились покорять международный.

В областном центре прошел I Международный фестиваль-конкурс «Арт-Парад в Витебске». Его уже назвали младшим братом и зимним спутником Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Участниками нового фестиваля стали творческие коллективы и исполнители из девяти стран – Беларуси, России, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и даже Китая.

В самом сердце фестивального движения оказалась наша «ДоМиСолька». Коллектив поехал со сложным с технической точки зрения номером – «Cups». Из 68 участников было только 8 вокальных коллективов, остальные – солисты. Но расслабляться было рано: конкурентная борьба велась между всеми, без разделения на номинации. Отметим, что голосование было открытым, жюри выставляло оценки сразу после выступления. Поэтому по сумме баллов на табличках можно было судить об успешности номера.

В жюри обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей «Славянского базара в Витебске» прошлого года Адильхан Макин из Казахстана и лауреат первой премии фестиваля 2017-го Влад Сытник из Украины. Но наибольший восторг у исполнителей «Cups» вызвали две десятки от мэтров белорусской эстрады. Именно так оценили выступление «ДоМиСольки» Руслан Алехно и Алёна Ланская. В итоге ребята набрали 46 баллов из 50 возможных, пропустив вперед только солиста из Казахстана! Но кроме отличных оценок от жюри, грело чувство удовлетворения от самого выступления, всё удалось, сами получили удовольствие на сцене. А это очень важно в жизни артистов. Всё это время из зрительного зала своих ребят поддерживала Ю. А. Зинкевич.

Диплом «Лауреат II степени» теперь занимает почётное место среди наград «ДоМиСольки». Ко всему прочему каждый солист коллектива награждён сертификатом участника и памятной медалью. Также коллективу вручен сертификат от фестивального центра «Арт-Парад в Витебске» на стопроцентную скидку организационного взноса для участия в Международном фестивале «Радуга над Витебском», который пройдёт в июле в рамках «Славянского базара -2020». Руководителю наших звёздочек Ю. А. Зинкевич вручена благодарность за подготовку конкурсантов к выступлению.

Юлия Александровна Зинкевич как руководитель очень гордится своими воспитанниками и благодарит всех за трудолюбие, стремление и терпение.

Отдельные слова благодарности педагог адресует родителям учащихся. Они – надёжная опора и поддержка детей, руководителя коллектива, центра в реализации задуманного.

Пожелаем «ДоМиСольке» новых ярких побед, незабываемых номеров и полных залов благодарных зрителей!

7 лет назад девчонки и паренёк дебютировали на конкурсе в Орше с песенкой «Мурлыка». С тех пор это сложившийся коллектив, где поддерживают друг друга всегда, и за стенами центра детей и молодёжи.

«ДоМиСолька» на этом коллективе не заканчивается. В остальных группах ещё много одарённых детей, у которых немало наград и побед. Уверены, еще будут неоднократные поводы рассказать о них со страниц газеты.

Екатерина БУРАК.