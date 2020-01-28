В Могилёве пройдет креатон для старшеклассников «Першыя ідэі: інклюзія»

Источник материала: Кировец

1 февраля в Могилёве состоится креатон под названием «Першыя ідэі: інклюзія» для старшеклассников. Он пройдет в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из любого региона страны.





Предыдущий креатон для старшеклассников 18 января собрал в Витебске около 130 ребят для обсуждения проектов в музейном деле, дизайне и архитектуре. В Могилеве школьникам предложат поговорить о комфортности городского пространства для людей с особыми потребностями и возможности их участия в общественной жизни.

В бизнес-центр «Атриум» (ул. Первомайская, 57) с 11.00 до 15.00 приглашаются ребята, которым интересно потренироваться генерировать идеи, презентовать их на публике и получить советы и комментарии от экспертов. Участие в креатоне – бесплатное по предварительной регистрации .

Сначала старшеклассники посмотрят несколько видеороликов с выступлениями всемирно известных спикеров. Увиденное пояснит эксперт, который сталкивается с поднятыми вопросами в своей работе. Он же даст участникам креатона конкретную задачу. Затем школьники поделятся на команды и коллективно обсудят, какие идеи можно было бы предложить для достижения поставленной цели, а затем презентуют свои задумки перед аудиторией.

По итогам обсуждения жюри из числа экспертов по теме креатона, представителей компании А1 и академического сообщества отметит лучшие выступления, прокомментирует идеи и наградит их авторов.

В феврале креатоны будут организованы еще в Гомеле и Гродно.