Эксперты назвали продукты, которые нельзя запивать кофе

Источник материала: Единство

Неправильное сочетание блюд с бодрящим напитком может спровоцировать развитие различных недугов.

Научные сотрудники провели ряд экспериментов, в ходе которых было установлено: жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32 %.

В ходе исследований участники должны были употреблять кофе вместе с различными продуктами.

После чего в течение дня выпивали дополнительные две-три чашки напитка.

В конце дня каждый доброволец сдавал анализы на проверку уровня сахара в крови.

Выяснилось, что люди, запивающие жирную еду кофеином, имели на 65 % увеличенный уровень сахара в крови.

В связи с этим эксперты рассказали, какие продукты категорически не подходят для десерта к горячему напитку.

Кальцийсодержащие продукты

Если утром вы не можете обойтись без чашки ароматного кофе — первым делом откажитесь от завтрака продуктами, содержащими кальций.

О сочетании: сливки или молоко в кофе — стоит забыть. При одновременном употреблении этих продуктов кальций не усваивается, и со временем могут образоваться камни в желчном пузыре.

Помимо этого, кофеин вымывает кальций, от чего могут пострадать кости и суставы. Суточная норма кальция — 1000 мг, две-три чашки кофе выведут из организма — 2-3 мг.

Поэтому серьезную опасность кофе представляет только для людей, которые пьют этот напиток каждый час.

К слову, кофе без кофеина никак не влияет на усвоение кальция и образование желчных камней, даже в сочетании с молочными продуктами.

Продукты, содержащие цинк

Старайтесь воздержаться от бодрящего напитка в первые пару часов после употребления продуктов, содержащих цинк.

В кофеине содержатся дубильные элементы, образующие связи с некоторыми минералами в рационе.

Эти связи организм не может расщепить, поэтому, выпивая чашку кофе с продуктом, содержащим цинк, — организм просто останется без микроэлемента.

Кофеин выведет цинк с мочой, который иначе бы абсорбировался телом.

В частности, речь идет о таких продуктах, как устрицы, красное мясо, птица, бобы и орехи.

Продукты с негемовым железом

Такой микроэлемент, как железо, существует в двух формах: гемовом и негемовом. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, негемовое — в растительных продуктах.

Кофеин не дает усваиваться негемовому железу и выводит его с мочой, поэтому веганам лучше на два-три часа воздержаться от напитка после трапезы.

Иначе может возникнуть дефицит железа в крови.

Перед и после употребления напитка старайтесь не есть такие продукты, как горох, орехи, чечевицу, нут, тофу и другие соевые продукты.