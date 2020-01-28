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Дипломаты о белорусах, которые находятся в закрытых китайских городах: «Не все выходят на связь»
28.01.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным посольства Беларуси в Китае, на данный момент в закрытых городах китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка
Среди белорусов, которые сейчас находятся в провинции Хубэй, студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался в данной местности транзитом.
В выходные белорусские дипломаты сообщили, что готовы
— Пока идут разговоры, консультации. Это ситуация новая практически для всех, — рассказывает Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. — У каждого свои обстоятельства, не все с нами выходят на связь. Люди взвешивают все «за» и «против» по поводу возможности прохождения 14-дневного карантина. Студентам, например, нет большого смысла выезжать, чтобы потом возвращаться на учебу, которая должна начаться 3 февраля.
По словам посла, покидать закрытые города никого не заставляют. В посольстве лишь предупреждают, что у людей есть такая возможность.
По данным МИД КНР,
— Что представляет собой этот карантин?
— Были случаи, когда вывозили дипломатов, которые там находились. Они проживали в Пекине у себя в квартирах, просто регулярно проходили осмотр у врачей, — рассказывает Кирилл Рудый. — Таким образом, прошел карантин, и медики определили, что дипломаты здоровы.
Ситуация в мире
На данный момент в Китае
Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.
Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.
В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первым симптомах простуды, сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат коронавирус?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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По данным посольства Беларуси в Китае, на данный момент в закрытых городах китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса, находится...
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