Дипломаты о белорусах, которые находятся в закрытых китайских городах: «Не все выходят на связь»

Источник материала: Tut.by

По данным посольства Беларуси в Китае, на данный момент в закрытых городах китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса , находится как минимум 12 белорусов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Среди белорусов, которые сейчас находятся в провинции Хубэй, студенты, магистранты, люди, приехавшие в Китай работать, а также те, кто оказался в данной местности транзитом.

В выходные белорусские дипломаты сообщили, что готовы оказать содействие нашим гражданам, которые захотят покинуть данную территорию. Однако с официальным запросом по этому поводу в посольство пока никто не обращался.

— Пока идут разговоры, консультации. Это ситуация новая практически для всех, — рассказывает Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. — У каждого свои обстоятельства, не все с нами выходят на связь. Люди взвешивают все «за» и «против» по поводу возможности прохождения 14-дневного карантина. Студентам, например, нет большого смысла выезжать, чтобы потом возвращаться на учебу, которая должна начаться 3 февраля.

По словам посла, покидать закрытые города никого не заставляют. В посольстве лишь предупреждают, что у людей есть такая возможность.

По данным МИД КНР, указано на сайте посольства Беларуси в Китае, иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. Однако после выезда иностранцы будут помещены «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

— Что представляет собой этот карантин?

— Были случаи, когда вывозили дипломатов, которые там находились. Они проживали в Пекине у себя в квартирах, просто регулярно проходили осмотр у врачей, — рассказывает Кирилл Рудый. — Таким образом, прошел карантин, и медики определили, что дипломаты здоровы.

Ситуация в мире

На данный момент в Китае зафиксировано 4,5 тысячи подтвержденных случаев заболеваний, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.

В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первым симптомах простуды, сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат коронавирус? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 1061 8510.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: Генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 2027 7838

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 1856 1690

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 1061 8510.