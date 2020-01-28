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Президент назвал Витебщину «зоной рискованного земледелия». А что говорят ученые?

28.01.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На совещании по развитию АПК в Витебской области Александр Лукашенко заявил, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать. Президент назвал земледелие в регионе «не просто рискованным, а критическим» и посоветовал делать акцент на производстве мяса и молока. TUT.BY узнал, так ли все плохо с землями в северной области страны.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия? — спрашивает Лукашенко.

С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться, по мнению президента, необходимо на производстве молока и мяса.

Изучением почв на Витебщине занимается областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства. Каждый год ее специалисты тщательно изучают почвы по агрохимическим показателям в районах, видят изменения, которые с ними происходят.

Директор Витебской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства Василий Леонтьев рассказал TUT.BY, что не считает Витебщину «зоной критического земледелия»:

— Не вижу критической ситуации по состоянию земель в регионе. С 1963 года мы проводим мониторинг плодородия земель — один раз в 4 года. У нас есть данные по каждому району, по каждому хозяйству, по каждому рабочему участку. И деградации земель у нас абсолютно никакой нет.

Однако специалист признает, что северный регион отстает от Брестской и Гродненской областей по климатическим условиям:

— Но это ни для кого не секрет. Тут мы находимся, да, в разных весовых категориях.

По словам специалиста, например, кукуруза для северного региона — «абсолютно приемлемая культура, как и картофель». Однако речь идет о ее кормовых сортах:

— Кукуруза занимает основное место в кормовом балансе. Без наличия кукурузного силоса рацион в животноводстве, по правде говоря, был бы очень скудный. Мы располагаем единственной в области аккредитованной лабораторией по определению качества кормов. И кукурузный корм по сравнению с травянистыми кормами — выше качеством. 100 тысяч гектаров по области, которые определены под эту культуру, — оптимальная площадь для того поголовья скота, которое у нас имеется.

Напомним, 28 января Александр Лукашенко проводит совещание на тему, как сделать работу АПК Витебской области устойчивой. По его словам, все работники предприятий, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением.

— Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу, — сказал президент.

За пять последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2%.

 
 
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«Деградации земель на Витебщине абсолютно никакой нет», - считает эксперт.
 
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