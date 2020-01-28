Где и как выгуливать собаку, чтобы не получить штраф

Источник материала: Полымя

«Это же обычная дворняга» или «она ведь маленькая, не кусается» – такие отговорки не пройдут, если четвероногий будет, к примеру, свободно разгуливать во дворе многоэтажки без поводка, а соседу это не понравится. И последний в этом случае будет прав по закону.





В Беларуси действуют Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах. В документе сказано, что владельцы должны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы содержания домашних животных, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения животными общедоступных мест. Но, случается, хозяева пренебрегают правилами. Последствия у этого бывают разными. Какие нормы нельзя нарушать и какое наказание грозит владельцу собаки в противном случае?

– Согласно правилам, щенков до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке можно выгуливать только на поводке, но без намордника. Во всех остальных случаях, отправляясь с четвероногим другом на прогулку, про этот «собачий» атрибут не стоит забывать. Собак потенциально опасных пород запрещается выгуливать несовершеннолетним и выпившим людям, – рассказывает главный специалист юридического отдела администрации Ленинского района Гродно, секретарь административной комиссии Оксана Житкова. – Домашних животных нельзя приводить в магазины, школы и детские сады, места общепита и бытового обслуживания, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки и животноводческие фермы. Исключением могут быть только собаки-поводыри. Придомовая территория тоже не место для выгула. Собак положено выгуливать в специально установленных местах.

Как рассказали в городском ЖКХ, в Гродно есть пять оборудованных площадок для выгула собак: две в Ленинском районе – по улицам Болдина и Белые Росы, и три в Октябрьском районе – по улицам Богушевича, Огинского и Кабяка (возле станции переливания крови). Также определены дополнительные места для выгула собак на пустыре по улице Рыбацкой и вдоль объездной дороги по улице Домбровского.

За несоблюдение норм можно понести административную ответственность по статье 15.47 КоАП «Нарушение правил содержания домашних и хищных животных», говорят в ЖКХ. Статья состоит из двух частей, предусматривающих разное наказание. Все зависит от тяжести последствий, к которым привело нарушение.

– Если собака без намордника, спущенная с поводка в неположенном месте, к примеру, кого-то напугала – это первая часть статьи. Она предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин (от 27 до 405 рублей). Такие материалы поступают в административные комиссии при райисполкомах и администрациях районов в больших городах, – объясняет Оксана Житкова. – Но если в результате нарушения был причинен вред здоровью или имуществу, например, собака укусила, порвала куртку, загрызла соседского пса, это вторая часть статьи. Рассматриваются такие случаи уже в суде. Штраф при этом может составить от 10 до 30 базовых величин (от 270 до 810 рублей). Возможен и административный арест.

К слову, безнадзорные животные даже с ошейниками и регистрационными жетонами все равно подлежат отлову. Хозяевам хорошо бы помнить об этом, отпуская четвероногого друга «побегать», подчеркивает юрист.

Источник: grodnonews.by

Текст: Анна РАДЮК