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У жилого дома неподалеку от Уручья нашли боеприпасы времен войны

28.01.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рабочие нашли боеприпасы при прокладке канализационных сетей неподалеку от микрорайона Уручье. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

27 января рабочие собирались проложить канализацию возле жилого дома на Независимости, 191б. Раскопав землю, они нашли две минометные мины времен ВОВ.

Пострадавших нет. Группа разминирования справилась за полтора часа, боеприпасы изъяли для уничтожения.

 
 
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Пострадавших нет. Боеприпасы изъяли для уничтожения.
 
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