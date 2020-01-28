|
У жилого дома неподалеку от Уручья нашли боеприпасы времен войны
28.01.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочие нашли боеприпасы при прокладке канализационных сетей неподалеку от микрорайона Уручье. Подробности
27 января рабочие собирались проложить канализацию возле жилого дома на Независимости, 191б. Раскопав землю, они нашли две минометные мины времен ВОВ.
Пострадавших нет. Группа разминирования справилась за полтора часа, боеприпасы изъяли для уничтожения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших нет. Боеприпасы изъяли для уничтожения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)