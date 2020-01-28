ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр здравоохранения: в Беларуси не выявлены случаи заражения китайским коронавирусом

28.01.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси несколько десятков человек прошли диагностику на китайский коронавирус. Ни у кого он не выявлен, чаще всего диагностировали грипп А и В.


Владимир Караник. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал, что в Беларуси уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В.

Диагностику проводят в ПЦР лаборатории, биоматериал заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в Минск.

— Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме, это касается и Национального аэропорта, и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси. В данной ситуации мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать. Мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из сопредельных стран. Вчера проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения СНГ, сегодня мы встречались с послом КНР. Нам важен четкий обмен информации по всем каналам, — сказал Владимир Караник.

Министр здравоохранения отметил, что Китай соблюдает все эффективные меры по недопущению распространения вируса за пределы их страны.

— Этим вирусом заразиться достаточно непросто, должен быть длительный контакт и совместное проживание. В зоне риска находятся медицинские работники, — отметил министр.

Он пояснил, что в связи с тем, что китайские студенты и рабочие вскоре вернутся из Китая в Беларусь, в аэропорту решили создать дополнительный уровень контроля. По оценкам ведомства, в Беларусь в феврале после новогодних праздников должны приехать около 3 тысяч китайских студентов и рабочих.

— В Национальном аэропорту будут проводить двойной контроль. Сначала сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и такие пациенты будут передаваться медицинской службе гражданской авиации, для них отдельно будет проводиться пограничный и таможенный контроль, чтобы не смешивать потоки пассажиров, — сказал Владимир Караник.

В аэропорту откроют лабораторию, где пассажиры, которые долго были в Китае, пройдут диагностику на новый вид пневмонии.

— Заразиться этим вирусом непросто, но длительное нахождение в Китае этот риск увеличивает. Поэтому кроме того, что медики в самолете оценят состояние здоровья пассажиров, тем, кто долго был в Китае, предложат пройти лабораторный контроль на предмет выявления коронавируса. Для этого есть все реактивы, и у пассажиров будут брать мазки со слизистой, — объяснил министр.

Всех приезжающих из Китая снабжают памятками о том, что в течение инкубационного периода, а это 14 дней, нужно наблюдать за своим состоянием. Если оно ухудшается, то лучше всего вызвать скорую.

Ситуация в мире

На данный момент в Китае зафиксировано 4,5 тысячи подтвержденных случаев заболеваний, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.

В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрированы три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первым симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155−1061−8510.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: Генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186−2027−7838
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139−1856−1690
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155−1061−8510.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси несколько десятков человек прошли диагностику на китайский коронавирус. Ни у кого он не выявлен, чаще всего диагностировали грипп А и В.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я не думал - был пьяный». Как за 50 рублей под Слуцком убили и сожгли пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика