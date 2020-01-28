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Министр здравоохранения: в Беларуси не выявлены случаи заражения китайским коронавирусом
28.01.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси несколько десятков человек прошли диагностику на китайский коронавирус. Ни у кого он не выявлен, чаще всего диагностировали грипп А и В.
Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал, что в Беларуси уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В.
Диагностику проводят в ПЦР лаборатории, биоматериал заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в Минск.
— Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме, это касается и
Министр здравоохранения отметил, что Китай соблюдает все эффективные меры по недопущению распространения вируса за пределы их страны.
— Этим вирусом заразиться достаточно непросто, должен быть длительный контакт и совместное проживание. В зоне риска находятся медицинские работники, — отметил министр.
Он пояснил, что в связи с тем, что китайские студенты и рабочие вскоре вернутся из Китая в Беларусь, в аэропорту решили создать дополнительный уровень контроля. По оценкам ведомства, в Беларусь в феврале после новогодних праздников должны приехать около 3 тысяч китайских студентов и рабочих.
— В Национальном аэропорту будут проводить двойной контроль. Сначала сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и такие пациенты будут передаваться медицинской службе гражданской авиации, для них отдельно будет проводиться пограничный и таможенный контроль, чтобы не смешивать потоки пассажиров, — сказал Владимир Караник.
В аэропорту откроют лабораторию, где пассажиры, которые долго были в Китае, пройдут диагностику на новый вид пневмонии.
— Заразиться этим вирусом непросто, но длительное нахождение в Китае этот риск увеличивает. Поэтому кроме того, что медики в самолете оценят состояние здоровья пассажиров, тем, кто долго был в Китае, предложат пройти лабораторный контроль на предмет выявления коронавируса. Для этого есть все реактивы, и у пассажиров будут брать мазки со слизистой, — объяснил министр.
Всех приезжающих из Китая снабжают памятками о том, что в течение инкубационного периода, а это 14 дней, нужно наблюдать за своим состоянием. Если оно ухудшается, то лучше всего вызвать скорую.
Ситуация в мире
На данный момент в Китае
Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.
Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.
В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрированы три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первым симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат коронавирус?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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В Беларуси несколько десятков человек прошли диагностику на китайский коронавирус. Ни у кого он не выявлен, чаще всего диагностировали грипп А и В.
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