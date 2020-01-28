Министр здравоохранения: в Беларуси не выявлены случаи заражения китайским коронавирусом

Источник материала: Tut.by

В Беларуси несколько десятков человек прошли диагностику на китайский коронавирус. Ни у кого он не выявлен, чаще всего диагностировали грипп А и В.



Владимир Караник. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал, что в Беларуси уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В.

Диагностику проводят в ПЦР лаборатории, биоматериал заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в Минск.

— Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме, это касается и Национального аэропорта , и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси. В данной ситуации мы оцениваем потенциальные риски и разрабатываем комплекс мероприятий, который позволяет эти риски минимизировать. Мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из сопредельных стран. Вчера проводилось совещание на уровне представителей министерств здравоохранения СНГ, сегодня мы встречались с послом КНР. Нам важен четкий обмен информации по всем каналам, — сказал Владимир Караник.

Министр здравоохранения отметил, что Китай соблюдает все эффективные меры по недопущению распространения вируса за пределы их страны.

— Этим вирусом заразиться достаточно непросто, должен быть длительный контакт и совместное проживание. В зоне риска находятся медицинские работники, — отметил министр.

Он пояснил, что в связи с тем, что китайские студенты и рабочие вскоре вернутся из Китая в Беларусь, в аэропорту решили создать дополнительный уровень контроля. По оценкам ведомства, в Беларусь в феврале после новогодних праздников должны приехать около 3 тысяч китайских студентов и рабочих.

— В Национальном аэропорту будут проводить двойной контроль. Сначала сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и такие пациенты будут передаваться медицинской службе гражданской авиации, для них отдельно будет проводиться пограничный и таможенный контроль, чтобы не смешивать потоки пассажиров, — сказал Владимир Караник.

В аэропорту откроют лабораторию, где пассажиры, которые долго были в Китае, пройдут диагностику на новый вид пневмонии.

— Заразиться этим вирусом непросто, но длительное нахождение в Китае этот риск увеличивает. Поэтому кроме того, что медики в самолете оценят состояние здоровья пассажиров, тем, кто долго был в Китае, предложат пройти лабораторный контроль на предмет выявления коронавируса. Для этого есть все реактивы, и у пассажиров будут брать мазки со слизистой, — объяснил министр.

Всех приезжающих из Китая снабжают памятками о том, что в течение инкубационного периода, а это 14 дней, нужно наблюдать за своим состоянием. Если оно ухудшается, то лучше всего вызвать скорую.

Ситуация в мире

На данный момент в Китае зафиксировано 4,5 тысячи подтвержденных случаев заболеваний, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. У 6793 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 44 132 человека проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Количество погибших возросло до 106 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки.

Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю. Несколько городов закрыты на карантин.

В Таиланде зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрированы три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первым симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат коронавирус? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155−1061−8510.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: Генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186−2027−7838

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139−1856−1690

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155−1061−8510.