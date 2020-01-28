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Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве
28.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем», — согласился Президент.
По информации
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> Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил сегодня министр сельского хозяйства и...
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