Источник материала: Полесская правда



Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у Главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем», — согласился Президент.