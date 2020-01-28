Год крысы, наконец, наступил! Обычаи и традиции китайского Нового года

Источник материала: Единство

После Синхайской революции 1911 года праздник был переименован в Чуньцзе или «Праздник весны», в народе стал широко известен, как «Новый год». Официально он начался 25 января 2020 года, и теперь этот четырехдневный праздник отмечает не только Китай, но и вся китайская диаспора, насчитывающая по всему миру 46 млн. человек.

Обычно в канун Нового года люди убирают дом, подметают двор, вешают на дверь изображения хранителя дома, меняют новогодние парные надписи на воротах. После этого либо вся семья отправляется поклониться предкам на их могилах, либо в главном помещении дома на стене вывешивают портреты предков, перед ними ставят стол с преподношениями и благовониями. Потом начинается ритуал поклонения потомков перед усопшими. В эту ночь блюда, которые готовились в течение нескольких дней, начинают есть только после того, как своей “трапезой” насладятся приглашенные души предков.

Один из традиционных обычаев китайского Нового года – «танец льва». Он основан на мифе о чудовище по имени Нянь. Согласно легенде, он нападал на одну деревню каждый год в канун Нового года. Чтобы отпугнуть зверя, жители деревни решили сделать кукольного льва. В ритуале один из танцоров держит голову, а другой двигает хвост льва. Под барабаны и гонги ритуальные львы сражаются друг с другом. Считается, что этот танец приносит удачу.

Есть также ритуал подбрасывания салата Юйшэн, его еще называют «салат изобилия». Делают салат из сырого лосося, овощей, фруктов, имбиря, орехов, кунжута, соуса. Говорят, он приносит удачу и благосостояние. Выкрикивая праздничные фразы, салат все вместе подбрасывают палочками. Согласно поверью, чем выше его подбросить, тем выше будет благосостояние.

На китайском новогоднем столе, как символ благосостояния, обязательно присутствует мясо. Свинина – важный ингредиент во многих китайских новогодних блюдах, включая пельмени – вонтоны. Готовят также китайский пирог с клейким рисом, «Нян гао». «Гао» по-китайски означает «торт», но также и «высокий». «Нянь гао» переводится, как «высокий год», и китайцы считают, что употребление этого липкого рисового пирога во время празднования Нового года увеличит их доходы, приведет к продвижению по службе или будет способствовать финансовому росту у детей. «Нянь гао» приносит обещание светлого будущего.

Мандарин не просто фрукт – это символ золота и денег. Мандарины преподносят как подарки во время домашних визитов в знак уважения, вежливости и добрых пожеланий. Поскольку китайцы считают, что хорошие вещи составляют пары, друг другу они дарят четное количество не только мандаринов, но и украшений.

Символ счастья и удачи для китайцев – громкий фейерверк и петарды традиционно предназначались для отпугивания того самого чудовища Нянь и способствовали созданию праздничной атмосферы. Однако в последнее время из-за риска травм фейерверки в Китае запрещались. Согласно статистическим данным за 2018 год, в 444 городах они были запрещены, а во многих других городах ограничены.

Одна из самых важных традиций китайского Нового года для молодых людей – получение красных конвертов с наличными, известными как «хонг бао», где лежат деньги в сумме от 3 до 15 долларов. Женатые люди обязаны дарить красные конверты, и получить их могут только не состоящие в браке. Чем ближе они к дарителю, тем больше денег получат. Потому есть смысл иметь много женатых родственников.

Согласно легенде, «новогодние деньги» предназначены для противостояния действиям злых духов. Деньги на Новый год вручались детям прилюдно после низкого поклона старшему поколению и поздравления с Новым годом, или в канун Нового года.

Если ребенок засыпал, родители клали конвертик с деньгами под его подушку. Это не что иное, как доброе пожелание старших, которые хотят, чтобы в следующем году их дети и внуки жили спокойно и были здоровыми.