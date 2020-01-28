«Самолет готовится к отправке». Беларусь окажет помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Беларусь окажет гуманитарную помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Не исключено, что в страну отправятся и белорусские медики. Об этом сообщает околопрезидентский Telegram-канал «Пул первого».



Фото: Reuters

В сообщении указано, что в настоящее время военный борт «ИЛ-76МД» готовится к отправке в Китай. Загружают самолет в Мачулищах. На борту — лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и так далее. «Ил-76 МД» вылетит в Китай завтра.

«Оказать такую помощь в кратчайшие сроки — личное распоряжение Лукашенко. И это только начало. Сейчас прорабатывают и другие варианты поддержки. Не исключено, что в КНР отправятся наши ведущие специалисты-медики и даже министр. Оценят ситуацию на месте, проконсультируют, при необходимости направят врачей», — рассказали в «Пуле первого».

Как Беларусь помогала Китаю

Ранее Китай получал от Беларуси гуманитарную помощь трижды, и один раз — финансовую. В 1998 году Беларусь направила в страну, пострадавшую от обильных паводков, которые унесли жизни 4 тысяч человек, гуманитарную помощь — продовольствие и медикаменты на сумму около 190 тысяч долларов. Примечательно, что на доставку этого гуманитарного груза потребовалось 220 тысяч долларов.

В 2001 году Китай получил от Беларуси 20 тысяч долларов для ликвидации последствий снежного бурана.

В 2008 году в качестве помощи пострадавшим от Сычуаньского землетрясения были отправлены палатки и теплые одеяла — на сумму около 245 тысяч долларов.

Также Китай в 2010 году получил от Беларуси в качестве гуманитарной помощи еще один денежный чек на сумму 1 миллион долларов на преодоление последствий землетрясения в провинции Цинхай. Интересно, что в этом же году Китай выделил Беларуси безвозмездную помощь на сумму около 8,8 миллиона долларов.