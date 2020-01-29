Мифы и правда о коронавирусе, загадки «сахарного дела» и искренний президент - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Минздрав вчера официально заявил: случаев заражения коронавирусом в Беларуси не выявлено . Но туристам в Китай ехать ведомство не рекомендует, некоторые турфирмы даже стали возвращать деньги за купленные путевки. Тех же, кто все-таки съездил и летит обратно, в аэропорту ждет двойной контроль. А китайским студентам пока вообще в Беларусь можно не возвращаться — каникулы для них продлили еще на две недели. Если и после этого вы все еще обеспокоены эпидемией, не пропустите мифы и полезную информацию о новом вирусе. Ответили на вопросы о том, можно ли заразиться через бананы и посылки и стоит ли беспокоится из-за каждого чиха.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Силовики по-прежнему не комментируют разворот самолета Минск — Мюнхен и исчезновение четырех директоров сахарных заводов. А дело, похоже, будет очень громким. По данным источника TUT.BY, на прошлой неделе по «сахарному делу» силовики взяли 11 человек , и задержания продолжаются . «Пропал» также Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы. В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.

, и . «Пропал» также Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы. В московском офисе отвечают, что директор еще на прошлой неделе. Александр Лукашенко провел совещание провел по АПК Витебской области и, кажется, говорил очень искренне: «Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть . Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел (развиваться. — Прим. TUT.BY), остальные более или менее работают».

провел по АПК Витебской области и, кажется, говорил очень искренне: «Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. . Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел (развиваться. — Прим. TUT.BY), остальные более или менее работают». Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько предложил молодым аграриям заменить срочную военную службу на службу в резерве. « Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем », — согласился президент и сказал, что ждет предложений от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности.

Власти тем временем пересмотрели потребительские корзины. Картошки и хлеба в корзину добавили, а мяса и колбасы — урезали.





В Ивацевичах начали рассматривать уголовное дело Александра Шульги — сына осужденного за коррупцию экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев » Владимира Шульги. Мужчине вменяется пособничество в злоупотреблении его отцом служебными полномочиями , повлекшее тяжкие последствия.

уголовное дело Александра Шульги — сына » Владимира Шульги. Мужчине , повлекшее тяжкие последствия. В Слуцке продолжается процесс по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров (79 и 94 лет) и покушении на убийство 85-летней женщины. На скамье подсудимых трое местных жителей . Первым допросили Виктора Скрундика, который имел отношение ко всем преступлениям. По его словам, первого пенсионера решили убить, чтобы он не вызвал милицию, а дом сожгли, чтобы скрыть улики. На вопрос, почему перед пожаром не проверили, жива ли жертва, Скрундик заявил, что был пьяный и ему это было безразлично.

по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров (79 и 94 лет) и покушении на убийство 85-летней женщины. . Первым Виктора Скрундика, который имел отношение ко всем преступлениям. По его словам, первого пенсионера решили убить, чтобы он не вызвал милицию, а дом сожгли, чтобы скрыть улики. На вопрос, почему перед пожаром не проверили, жива ли жертва, Скрундик заявил, что был пьяный и ему это было безразлично. А в Витебске вынесл и приговор отцу, выгнавшему 4-летнего сына из дома. Мужчина ребенка однажды побил, раздел, облил холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе выгнал из квартиры. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. Его отец — 6 лет колонии усиленного режима и штраф 4050 рублей.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) отмечает 30-летний юбилей. Почти 10 лет бизнес-союзом руководит Александр Швец. Все это время он отстаивает интересы предпринимателей и не боится критиковать действия властей. В интервью Александр Швец рассказал о взаимоотношениях с министрами и силовиками, водоразделе между частными и госкомпаниями , будущем белорусской экономики.

Александр Швец , будущем белорусской экономики. Семьдесят пятую годовщину освобождения «фабрики смерти» — нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) отметили в мире 27 января. Дата стала Международным днем памяти жертв Холокоста. Публикуем фоторепортаж о том, как это было.





В Национальном театре оперы и балета состоится сольный концерт Марии Гулегиной — одной из лучших оперных певиц мира . Перед выступлением побеседовали с ней о минских страницах в ее биографии, оперных предпочтениях и работе в качестве педагога.

. Перед выступлением с ней о минских страницах в ее биографии, оперных предпочтениях и работе в качестве педагога. Цены на квартиры в Минске, увы, продолжают повышаться. Цена «квадрата» у коммерческих застройщиков за год выросла на 100−200 долларов («госы» теперь строят в основном для очередников). Посмотрели, почем сейчас продают двушки в столичных новостройках . Цены впечатляют.

. Цены впечатляют. Лера Авсеева пять лет была вегетарианкой (а если точнее — пескетарианкой, то есть не ела мясо, но не исключала из рациона рыбу). А еще рассказывала в своем блоге о том, где в Минске покупать ЗОЖ-продукты и есть вегетарианцам. Но недавно сообщила подписчикам, что снова вернулась к мясу — после результатов анализов

крови .

подписчикам, что . Любопытным мнением делится наша колумнист Анна Петрова. «Наши 19-летние дети — молодежь, и мы, сорокалетние, — тоже молодежь . Мы все не хотим взрослеть». Это о том, что больше нет четких критериев «взрослости»: старые уже не работают, а новых пока не сформировалось (и, возможно, уже не появится). Согласны?

наша колумнист Анна Петрова. «Наши 19-летние дети — молодежь, и . Мы все не хотим взрослеть». Это о том, что больше нет четких критериев «взрослости»: старые уже не работают, а новых пока не сформировалось (и, возможно, уже не появится). Согласны? Для многих людей подростковый возраст — это буйство гормонов, постоянные высыпания на лице и, как следствие, неуверенность в себе. Но для некоторых все не ограничивается единичными прыщиками — они вынуждены много лет бороться с акне, чтобы вернуть коже нормальное состояние. Мы пригласили в студию людей, которые столкнулись с этой проблемой. Они рассказали о борьбе с комплексами, лечении и реакции окружающих.

О СПОРТЕ, ДОПИНГЕ И СЕКСЕ

11-кратную чемпионку мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт оправдали по допинговому делу. Стероид попал в нее… во время секса. Изначально ее молодой человек отказывался признавать это, но позже все же сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат.





В связи с переходом в начале января в ЦСКА лучшего бомбардира белорусской «вышки» Ильи Шкурина вспомнили белорусских футболистов, которые уезжали в сильные иностранные клубы до 21 года , и посмотрели , чего они добились.

, и , чего они добились. Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко планирует вернуться на корт в марте. Она должна сыграть на турнирах в Монтеррее и Индиан-Уэллсе. Очень ждем!

Все новости вторника, 28 января

Кстати, вчера вступил в силу измененный Трудовой кодекс, который достаточно многое меняет для работников. Например, наконец-то узаконили работу из дома. Но если вам все-таки пора в офис, то помните, коронавируса в стране нет, а грипп А и B фиксируют, поэтому про меры профилактики (то же мытье рук) забывать не стоит. Будь здоровы!

Ваша редакция