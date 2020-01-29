ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мифы и правда о коронавирусе, загадки «сахарного дела» и искренний президент - все за вчера

29.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Минздрав вчера официально заявил: случаев заражения коронавирусом в Беларуси не выявлено. Но туристам в Китай ехать ведомство не рекомендует, некоторые турфирмы даже стали возвращать деньги за купленные путевки. Тех же, кто все-таки съездил и летит обратно, в аэропорту ждет двойной контроль. А китайским студентам пока вообще в Беларусь можно не возвращаться — каникулы для них продлили еще на две недели. Если и после этого вы все еще обеспокоены эпидемией, не пропустите мифы и полезную информацию о новом вирусе. Ответили на вопросы о том, можно ли заразиться через бананы и посылки и стоит ли беспокоится из-за каждого чиха.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Силовики по-прежнему не комментируют разворот самолета Минск — Мюнхен и исчезновение четырех директоров сахарных заводов. А дело, похоже, будет очень громким. По данным источника TUT.BY, на прошлой неделе по «сахарному делу» силовики взяли 11 человек, и задержания продолжаются. «Пропал» также Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую учредили сахарные заводы. В московском офисе отвечают, что директор уехал в командировку еще на прошлой неделе.
  • Александр Лукашенко провел совещание провел по АПК Витебской области и, кажется, говорил очень искренне: «Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской — бог велел (развиваться. — Прим. TUT.BY), остальные более или менее работают».

  • Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько предложил молодым аграриям заменить срочную военную службу на службу в резерве. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем», — согласился президент и сказал, что ждет предложений от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности.

  • Власти тем временем пересмотрели потребительские корзины. Картошки и хлеба в корзину добавили, а мяса и колбасы — урезали.


  • В Ивацевичах начали рассматривать уголовное дело Александра Шульги — сына осужденного за коррупцию экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульги. Мужчине вменяется пособничество в злоупотреблении его отцом служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
  • В Слуцке продолжается процесс по делу о жестоком убийстве двух пенсионеров (79 и 94 лет) и покушении на убийство 85-летней женщины. На скамье подсудимых трое местных жителей. Первым допросили Виктора Скрундика, который имел отношение ко всем преступлениям. По его словам, первого пенсионера решили убить, чтобы он не вызвал милицию, а дом сожгли, чтобы скрыть улики. На вопрос, почему перед пожаром не проверили, жива ли жертва, Скрундик заявил, что был пьяный и ему это было безразлично.
  • А в Витебске вынесли приговор отцу, выгнавшему 4-летнего сына из дома. Мужчина ребенка однажды побил, раздел, облил холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе выгнал из квартиры. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. Его отец — 6 лет колонии усиленного режима и штраф 4050 рублей.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) отмечает 30-летний юбилей. Почти 10 лет бизнес-союзом руководит Александр Швец. Все это время он отстаивает интересы предпринимателей и не боится критиковать действия властей. В интервью Александр Швец рассказал о взаимоотношениях с министрами и силовиками, водоразделе между частными и госкомпаниями, будущем белорусской экономики.
  • Семьдесят пятую годовщину освобождения «фабрики смерти» — нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц) отметили в мире 27 января. Дата стала Международным днем памяти жертв Холокоста. Публикуем фоторепортаж о том, как это было.


  • В Национальном театре оперы и балета состоится сольный концерт Марии Гулегиной — одной из лучших оперных певиц мира. Перед выступлением побеседовали с ней о минских страницах в ее биографии, оперных предпочтениях и работе в качестве педагога.
  • Цены на квартиры в Минске, увы, продолжают повышаться. Цена «квадрата» у коммерческих застройщиков за год выросла на 100−200 долларов («госы» теперь строят в основном для очередников). Посмотрели, почем сейчас продают двушки в столичных новостройках. Цены впечатляют.
  • Лера Авсеева пять лет была вегетарианкой (а если точнее — пескетарианкой, то есть не ела мясо, но не исключала из рациона рыбу). А еще рассказывала в своем блоге о том, где в Минске покупать ЗОЖ-продукты и есть вегетарианцам. Но недавно сообщила подписчикам, что снова вернулась к мясу — после результатов анализов
    крови    .
  • Любопытным мнением делится наша колумнист Анна Петрова. «Наши 19-летние дети — молодежь, и мы, сорокалетние, — тоже молодежь. Мы все не хотим взрослеть». Это о том, что больше нет четких критериев «взрослости»: старые уже не работают, а новых пока не сформировалось (и, возможно, уже не появится). Согласны?
  • Для многих людей подростковый возраст — это буйство гормонов, постоянные высыпания на лице и, как следствие, неуверенность в себе. Но для некоторых все не ограничивается единичными прыщиками — они вынуждены много лет бороться с акне, чтобы вернуть коже нормальное состояние. Мы пригласили в студию людей, которые столкнулись с этой проблемой. Они рассказали о борьбе с комплексами, лечении и реакции окружающих.

О СПОРТЕ, ДОПИНГЕ И СЕКСЕ

  • 11-кратную чемпионку мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт оправдали по допинговому делу. Стероид попал в нее… во время секса. Изначально ее молодой человек отказывался признавать это, но позже все же сдал свои волосы на анализ, в которых эксперты тоже обнаружили тот самый препарат.


  • В связи с переходом в начале января в ЦСКА лучшего бомбардира белорусской «вышки» Ильи Шкурина вспомнили белорусских футболистов, которые уезжали в сильные иностранные клубы до 21 года, и посмотрели, чего они добились.
  • Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко планирует вернуться на корт в марте. Она должна сыграть на турнирах в Монтеррее и Индиан-Уэллсе. Очень ждем!

Все новости вторника, 28 января

Кстати, вчера вступил в силу измененный Трудовой кодекс, который достаточно многое меняет для работников. Например, наконец-то узаконили работу из дома. Но если вам все-таки пора в офис, то помните, коронавируса в стране нет, а грипп А и B фиксируют, поэтому про меры профилактики (то же мытье рук) забывать не стоит. Будь здоровы!

Ваша редакция

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страсти по китайском коронавирусу продолжаются. Минздрав вчера официально заявил: случаев заражения в Беларуси не выявлено. Но туристам в Китай ехать ведомство не...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Самолет готовится к отправке». Беларусь окажет помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика