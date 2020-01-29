Преимущественно облачно, мокрый снег, гололед

На западе Беларуси температура воздуха ночью составит 0...+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+3 °С.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0...+2 °С, днем температура воздуха составит +2...+3 °С.
В восточной части ночью ожидается до 0...+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+3 °С.
На юге страны ночью прогнозируется 0...+2 °С, днем воздух прогреется до +2...+3 °С.
В Борисове ночью+2 +3 , днем +1 +2. Пасмурно, возможен небольшой дождь.