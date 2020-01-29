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Преимущественно облачно, мокрый снег, гололед

29.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На западе Беларуси температура воздуха ночью составит 0...+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+3 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0...+2 °С, днем температура воздуха составит +2...+3 °С.

В восточной части ночью ожидается до 0...+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+3 °С.

На юге страны ночью прогнозируется 0...+2 °С, днем воздух прогреется до +2...+3 °С.

В Борисове ночью+2 +3 , днем +1 +2. Пасмурно, возможен небольшой дождь.

https://gismeteo.by

 
 
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