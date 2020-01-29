Источник материала: Tut.by

«Умные» светофоры планируют установить на улице Крупской в Могилеве. Современное оборудование сможет самостоятельно определять транспортные потоки и переключать зеленый и красный сигнал светофора, сообщает ТРК «Могилев».



Фото: Глеб Малофеев

В Могилеве в 2020 году также планируется увеличить количество светофоров — нерегулируемых пешеходных переходов станет меньше, рассказал начальник областной ГАИ Вячеслав Крылов.

Сейчас в ГАИ решают кадровую проблему: планируют доукомплектовать штат сотрудников в том числе выпускниками технических университетов.