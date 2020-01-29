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«Умные» светофоры планируют установить на улице Крупской в Могилеве

29.01.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Умные» светофоры планируют установить на улице Крупской в Могилеве. Современное оборудование сможет самостоятельно определять транспортные потоки и переключать зеленый и красный сигнал светофора, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Глеб Малофеев

В Могилеве в 2020 году также планируется увеличить количество светофоров — нерегулируемых пешеходных переходов станет меньше, рассказал начальник областной ГАИ Вячеслав Крылов.

Сейчас в ГАИ решают кадровую проблему: планируют доукомплектовать штат сотрудников в том числе выпускниками технических университетов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Современное оборудование сможет самостоятельно анализировать транспортные потоки.
 
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