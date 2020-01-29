В Беларуси стартуют эковыходные. В конце недели можно совершить покупки без использования пластиковых пакетов

Источник материала: Газета Авангард

В начале января 2020 года Правительство Беларуси утвердило план о снижении использования пластиковой упаковки. Принятые меры затронули практически все сферы экономики — от промышленности до сектора общественного питания. О реализации плана поговорили на пресс-конференции «Экологическая ответственность ретейла в Беларуси».





Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало приветствовал экологические инициативы, подхваченные обществом:

— Мы благодарны бизнесу за то, что он идет в ногу со временем. В свою очередь министерство делает все поэтапно, без каких-либо кардинальных мер. Мы вводим «мягко» любое решение. Например, использование одноразовой посуды в общепите.

Торговые сети уже начали принимать меры по экологизации.

— Мы решили узнать для себя, сколько пластиковых пакетов за день выдает гипермаркет. И цифры нас шокировали. В день 47 тысяч пакетов один торговый объект, 285 тысяч вся сеть, в год — 5 млрд, — говорит Алексей Гильденберг, заместитель директора по маркетингу сети гипермаркетов. — Один пакет разлагается от 200 до 1000 лет. Так как мы значимая сеть на рынке, то можем влиять на ситуацию. Сейчас мы начали работать с поставщиками по вопросу изменения упаковки в сторону использования переработанных материалов, сокращения использования пластиковой посуды. Также будем продвигать натуральные продукты фермерского происхождения и с наличием сертификата со знаком натурального продукта.

Одна из идей торговой сети — эковыходные. Уже в конце этой недели потребители смогут попробовать совершать покупки без использования пластиковых пакетов. Вместо них будут бумажные.