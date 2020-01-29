Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич встретился с коллективом Кореличского филиала Гродненского ОблПО

Источник материала: Полымя

Об основных социально-экономических показателях Кореличского района за 2019 год сегодня, 29 января, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич во время встречи с трудовым коллективом Кореличского филиала Гродненского ОблПО.





Хороший показатель — 114, 8% при плане в 104,8% — в прошлом году показала сфера экспорта услуг. Так, благодаря Мирскому замку и агроусадьбе «Белые Луга» нашему району удалось выйти в значительный плюс по итогам 2019 года. Не менее успешные показатели и у сферы сельского хозяйства: при прогнозе в 103, 1% кореличские аграрии к концу сезона вышли на уровень в 107, 3%. Положительная ситуация сложилась и в строительстве: вместо запланированных 2000 кв. м. на Кореличчине возвели 2768 кв. м. жилья.





Также представитель районной вертикали власти напомнил рабочему коллективу о строительстве нового продовольственного магазина ООО»Санта Ритейл», который будет расположен на улице Гагарина. По словам Игоря Лазаревича, откроется магазин уже в конце текущего года.

Виктория КОСТЮК

Фото автора