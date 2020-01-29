Источник материала: Tut.by

В Минобороны проработают вопрос по поводу отсрочек от призыва для аграриев. Сроки, когда предложения будут готовы, в министерстве пока не называют.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время заседания по вопросам агропромышленного комплекса в Витебской области министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько озвучил предложение заменить срочную военную службу на службу в резерве для молодых аграриев.

«Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, — согласился президент. — Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

— Глава государства поставил задачу Министерству обороны проработать вопрос по поводу службы в резерве для аграриев. Вопрос будет проработан, и вынесены определенные предложения, — сообщили TUT.BY в Министерстве обороны.

Когда именно будут готовы предложения, в ведомстве пока не говорят. Как пояснили в министерстве, над них будут работать разные структуры. Среди них, например, сотрудники министерства, военкоматов, исполкомов.

Осенью 2018-го также поднимался вопрос по поводу «армии на каникулах». Во время встречи со студентами, Александр Лукашенко выразил мнение , что отправлять их в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так молодые люди, не отрываясь от учебы, фактически побывают в армии.

Как уточнили в Минобороны, этот вопрос в ведомстве не прорабатывается.