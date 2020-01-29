Цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления выросли на 4%

Источник материала: Полымя

Отпускная цена на сжиженный газ для бытового-коммунального потребления в Беларуси увеличилась на четыре процента. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 16 января 2020 года №2 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Максимальная цена на газ за 1 тонну марок СПБТ, ПТ, БТ для организаций «Белтопгаз» составит Br416,75 (ранее — Br400,82). Такая цена будет по условиям «франко-отправление», однако для «франко-склад организации-изготовителя» — цена за 1 т увеличилась до Br415,5 (ранее — Br399,62).

Изменились цены на углеводородные сжиженные топливные газы и для организаций, которые не входят в состав «Белтопгаза». Теперь стоимость будет формироваться с учетом конъюнктуры рынка.

Больше платить за газ станут ИП и юридические лица, которые закупают газ для заправки в баллоны. Теперь эта сумма будет варьироваться от Br422,48 до Br439,27 за 1 тонну.

Постановление не распространяется на сжиженный газ, который реализуется гражданам. Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: БелТА