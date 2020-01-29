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Стадион ВГУ в Витебске, на который без слез нельзя было смотреть, превратится в крутой спортобъект

29.01.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренажерная площадка, футбольное поле, мультиборд — стадион Витебского госуниверситета после модернизации будет не узнать. Когда ждать открытия объекта, узнал портал Vitebsk.biz.


— Осенью на стадионе установили тренажеры. Позже появятся площадка для воркаута, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, яма для прыжков. Также будет беговая дорожка длиной 400 метров — по кругу стадиона, — сообщил проректор Геннадий Овчинников.

Покрытие беговой дорожки соответствует требованиям соревнований по легкой атлетике различных уровней.

На объекте установят большой современный мультиборд: он сможет освещать не только события на стадионе, но и будет подключен к интернету — появится возможность вещания интересной студентам информации.

В университете рассматривают и другие варианты использования мультиборда: например, для показа фильмов под открытым небом.


Проект стадиона

Сейчас строительные работы приостановлены из-за зимы. Укладка искусственного покрытия требует сухой погоды и температуры выше 10 °C, тогда оно будет качественно ложиться.

— Планируем завершить все работы весной. Сейчас в незавершенном виде осталось около 15% объекта, — сообщила первый проректор вуза Валентина Богатырева.


Так раньше выглядел стадион главного витебского вуза

Раньше стадион ВГУ представлял собой печальное зрелище. Футбольное поле было больше похоже на проходной двор и место выгула собак. Асфальтированная дорожка для бега была вся в ямах и трещинах. Осветительные мачты никогда не работали по назначению и, пока на них не срезали лестницы, служили только для забав юных экстремалов.

 
 
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Тренажерная площадка, футбольное поле, мультиборд - стадион Витебского госуниверситета после модернизации будет не узнать.
 
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