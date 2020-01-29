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Стадион ВГУ в Витебске, на который без слез нельзя было смотреть, превратится в крутой спортобъект
29.01.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тренажерная площадка, футбольное поле, мультиборд — стадион Витебского госуниверситета после модернизации будет не узнать. Когда ждать открытия объекта,
— Осенью на стадионе установили тренажеры. Позже появятся площадка для воркаута, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, яма для прыжков. Также будет беговая дорожка длиной 400 метров — по кругу стадиона, — сообщил проректор Геннадий Овчинников.
Покрытие беговой дорожки соответствует требованиям соревнований по легкой атлетике различных уровней.
На объекте установят большой современный мультиборд: он сможет освещать не только события на стадионе, но и будет подключен к интернету — появится возможность вещания интересной студентам информации.
В университете рассматривают и другие варианты использования мультиборда: например, для показа фильмов под открытым небом.
Сейчас строительные работы приостановлены из-за зимы. Укладка искусственного покрытия требует сухой погоды и температуры выше 10 °C, тогда оно будет качественно ложиться.
— Планируем завершить все работы весной. Сейчас в незавершенном виде осталось около 15% объекта, — сообщила первый проректор вуза Валентина Богатырева.
Раньше стадион ВГУ представлял собой
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Тренажерная площадка, футбольное поле, мультиборд - стадион Витебского госуниверситета после модернизации будет не узнать.
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