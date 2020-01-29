В Борисовском родильном доме прошел очередной День донора

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В акции приняли участие Пилипчик С.А., заведующий отделением анестезиологии и реанимации, Сыроежко А.И., зав. отделением новорожденных, Скокова Е. В.,зав. отделением патологии беременных, Добровольская М.Т., зав. гинекологическим отделением, главная медсестра Иванова О.В., старшая акушерка отделения обсервации Лукашевич Г.В, медсестра Неверовская О.Н. и другие сотрудники учреждения.

Каждый из них не понаслышке знает, как жизненно необходимо переливание крови при кровотечениях в родах, в гинекологических операциях, при заменном переливании крови у новорожденных и в других случаях.

Работники родильного дома всегда одними из первых принимают участие в безвозмездном донорстве. В 2019 году в рамках акции «У Беларусi добрае сэрца» 51 сотрудник этого учреждения сдал кровь безвозмездно.

А всего в 2019 году на Борисовской станции переливания крови 1227 донаций крови были на безвозмездной основе. Из них 384 донации сделаны работниками медицинских учреждений, 342 – представителями силовых структур, 100 – студентами и 401 – представителями других трудовых коллективов.