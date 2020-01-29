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«Если пневмония вирусная, антибиотики бесполезны?» Пульмонологи отвечают на вопросы читателей

29.01.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать, если у ребенка частые ларингиты? Как выбрать ингалятор? Пневмонию вызывают вирусы или бактериальная инфекция? Продолжаем отвечать на вопросы читателей. Начало онлайн-конференции здесь.


Фото: портал «Здоровые люди»

Наши эксперты:

главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Елена Давидовская;

главный внештатный детский пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, декан педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета Владимир Бобровничий.

«Какой ингалятор рекомендуют специалисты?»

— Ребенок 3 лет часто болеет ларингитом, и очень часто все вытекает в бронхит и пневмонию. Как избежать таких последствий?

Владимир Бобровничий: Прежде всего необходимо разобраться с причиной повторяющихся ларингитов. Для этого рекомендуем обратиться за консультацией аллерголога, оториноларинголога и пульмонолога. Выявленная причина позволит разработать тактику профилактики.

— Дочка первый раз обструктивным бронхитом заболела в 4 месяца, за год было 6 эпизодов. Сейчас ей 1,4 года, ставят риск астмы, и мы лечимся у аллерголога. Один раз все равно переболели. Как можно избежать повторной болезни? Какая профилактика? Можно ли сейчас утверждать, что это истинная астма? На каком основании могут поставить диагноз? Куда нам можно обратиться с консультацией?

Владимир Бобровничий: Учитывая описанную Вами ситуацию, необходима консультация пульмонолога.

— Перед покупкой ингалятора изучал интернет, и многие пишут о размере капель в облаке, которое выходит из ингалятора. Пишут, что важно выбирать с размером меньше 5, потому что большие оседают слишком рано и не доходят до бронхов. Так ли это? Потому что в аптеке увидел ингаляторы с значением больше 9 — такой ингалятор вылечит болезнь?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: Судя по вопросу, речь идет о небулайзерах — ингаляторах, которые превращают лекарственные растворы в аэрозоль. В таком виде лекарственное средство легко вдыхается, попадая в нужные отделы дыхательных путей. Размер формируемых небулайзером частиц имеет принципиальное значение. Частицы диаметром 8−10 микрометров оседают в носоглотке, полости рта и трахее, диаметром от 5 до 8 микрометров — в трахее, от 3 до 5 микрометров — в бронхах, менее 3 микрометров в мелких дыхательных путях. Поэтому выбор небулайзера для аэрозольтерапии определяется локализацией болезни и размерами основной массы генерируемых частиц аэрозоля.

— У сына, после того как стал ходить в садик, начались частые простуды. Врач порекомендовал купить ингалятор. В аптеке широкий выбор от очень больших до совсем крохотных. Что рекомендуют специалисты? Какие новые технологии есть в этой сфере? Можно ли использовать маленькие, ручные?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: Размер самого небулайзера (ингалятора) не имеет значения. Имеет значение размер частиц, мощность и производительность аппарата. Кроме того, выбор небулайзера определяется задачами самой терапии, состоянием и возрастом пациента. Среди новых технологий можно отметить МЭШ-ингалятроы (мембранные). Они сами по себе небольшого размера, их удобно брать с собой. По техническим характеристикам такие небулайзеры соответствуют всем предъявляемым требованиям.

Если пневмония вирусная, антибиотики бесполезны?


Фото: Reuters

— Правда ли, что, если один раз переболел пневмонией, то потом неизбежны рецидивы? Возможна ли профилактика, чтобы не заболеть воспалением легких повторно?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: Не правда. Как мы отмечали ранее, пневмония — это острое заболевание, которое в большинстве случаев при благоприятном течении заканчивается полным выздоровлением.

— Мне 38. В последние три года каждую зиму заболеваю воспалением легких. Лечусь в больницах. Чем опасны такие частые и периодичные пневмонии? Приводят ли они к каким-то изменениям в легких?

Елена Давидовская: Неосложненная пневмония не приводит к формированию изменений в легких. Повторяющиеся инфекционные процессы являются поводом для оценки окружающей среды — места, где вы живете и работаете. Помимо этого, вам необходимо пройти дополнительное обследование у пульмонолога.

— При каких симптомах следует обратиться к врачу, чтобы не было осложнений с пневмонией?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: При наличии любых признаков острого респираторного заболевания необходимо обращаться к врачу.

— Прочитала, что пневмония может быть и грибкового генеза. Если у ребенка (16 лет) в ротовой полости по результатам мазка обнаружена небольшая концентрация candida 10*3, это фактор риска развития пневмонии? Повторный анализ эти грибы не выявил, но обнаружен staphylococuss aureus 10*4. Это количество опасно с точки зрения развития пневмонии? Нужно ли принимать антибиотики для избавления от него и профилактики пневмонии?

Владимир Борбровничий: Риск развития грибковой пневмонии высок у пациентов, получавших (ющих) иммуносупрессивную терапию, ВИЧ-инфицированных, имеющих иммунодефицит. Если у ребенка в мазках обнаружена небольшая концентрация candida — это не является фактором развития пневмонии. Не опасно и количество выявленного staphylococuss aureus. Принимать антистафилококковые антибиотики с целью профилактики пневмонии не нужно.

— В связи с ситуацией с новым китайским коронавирусом пневмонии с удивлением узнала, что, оказывается, пневмония может быть вызвана вирусами, а не только бактериями. Получается, если пневмония вирусная, антибиотики бесполезны? Определяют ли у нас врачи природу пневмонии? Если она вирусная, как ее лечат — без антибиотиков?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: Действительно, заболевание может быть вирусной природы. В случае вирусной пневмонии антибиотики не эффективны. Однако вирусные инфекции являются своеобразным проводником бактериальной инфекции. Поэтому в клинической практике мы сталкиваемся с пневмониями вирусно-бактериальной природы. Причина пневмонии определяется при проведении лабораторного исследования, как вирусная, так и бактериальная. В случае вирусной природы пневмонии, например, из-за вируса гриппа, существует специфическое противогриппозное лечение препаратами группы ингибиторов нейраминидазы — озельтамивир, занамивир. При присоединении бактериальной инфекции назначается антибактериальная терапия с учетом клинической ситуации.

«Как восстановить легкие после 20 лет курения»


Фото: upulmanologa.ru

— Моей маме 81 год. Я хотела привить ее от пневмококков, обзвонила частные медцентры — вакцины нет. А ведь мама в группе риска. Где ей можно пройти вакцинацию?

Елена Давидовская: Вашей маме действительно показана вакцинация пневмококковой вакциной. О возможности проведения вакцинации, вам следует уточнить в поликлинике по месту жительства.

— У меня бабушка и мама болели астмой. В 2011 году диагностировали ее и мне. В настоящее время обострение каждый год в начале весны. В другие периоды беспокоит мокрота, которая скапливается периодически. Отдельную тревогу в последние 1,5 года вызывают при откашливании пробки. Горло не болит.

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: В вашем вопросе недостаточно информации. Не понятно, принимаете ли вы что-то из препаратов базисной терапии бронхиальной астмы. Учитывая клиническую симптоматику, рекомендуем обратиться к аллергологу или пульмонологу для обсуждения и коррекции плана лечения.

— Как восстановить легкие после 20-ти лет курения? Обо мне: женщина, 40 лет, сейчас не курю, бронхитом давно не болела, пневмония была в 17 лет, анализы в норме. Хочу избавиться от мокроты. Нужно обратиться к отоларингологу? Какой цвет мокроты в пределах нормы, а при каком нужно бить тревогу?

Елена Давидовская, Владимир Бобровничий: Первый, наиболее важный шаг для восстановления легочного здоровья, вы уже сделали. Откажитесь от вредной привычки раз и навсегда. После отказа от курения начинает восстанавливаться «очистительная» функция бронхов и какое-то время сохраняются кашель и выделение белесоватой или бледно-желтой мокроты. Длительность этого периода индивидуальна. Изменение окраски мокроты на интенсивно-желтый или желто-зеленый с увеличением ее количество может свидетельствовать об обострении бронхита, развившегося за время курения. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

 
 
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Что делать, если у ребенка частые ларингиты? Как выбрать ингалятор? Пневмонию вызывают вирусы или бактериальная инфекция? Продолжаем отвечать на вопросы...
 
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