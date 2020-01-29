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Очередной скандал в гомельской школе. Учитель травмировала третьеклашку, милиция проводит проверку
29.01.2020 15:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В системе образования Гомеля — очередной инцидент, вылившийся в милицейскую проверку. 21 января между учителем и ученицей третьего класса произошел конфликт: педагог схватила ребенка за ухо и травмировала его. Родители написали заявление в милицию.
О случае, произошедшем в гомельской гимназии № 71,
TUT.BY стало известно, что пострадавший ребенок — девочка-третьеклассница. У нее травмы уха. По нашей информации, учитель потянула малышку за ухо и надорвала его.
Учитель П. отказывается комментировать произошедшее, сылаясь на то, что сейчас лежит в больнице. Женщина закрыла свою страницу в соцсети.
В гимназии, где все произошло, ограничиваются кратким: «Пока проводится проверка».
47-летнего педагога здесь характеризуют положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года».
— Избиения не было, но учитель во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, — говорит начальник главного управления образования Гомельской области Руслан Смирнов. — Было родительское собрание, учитель извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на больничном, проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента.
В УВД сообщили, что заявление от родителей школьницы в милицию поступило 24 января (то есть через три дня после случившегося), идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
TUT.BY будет следить за историей.
Напомним, это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель
За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента были
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В системе образования Гомеля - очередной инцидент, вылившийся в милицейскую проверку. 21 января между учителем и ученицей третьего класса произошел конфликт.
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