Очередной скандал в гомельской школе. Учитель травмировала третьеклашку, милиция проводит проверку

Источник материала: Tut.by

В системе образования Гомеля — очередной инцидент, вылившийся в милицейскую проверку. 21 января между учителем и ученицей третьего класса произошел конфликт: педагог схватила ребенка за ухо и травмировала его. Родители написали заявление в милицию.



Фото: Елена Бычкова

О случае, произошедшем в гомельской гимназии № 71, сообщили журналисты местного издания «Сильные новости»: якобы учитель избила ребенка так, что тот попал в больницу и ему накладывали швы.

TUT.BY стало известно, что пострадавший ребенок — девочка-третьеклассница. У нее травмы уха. По нашей информации, учитель потянула малышку за ухо и надорвала его.

Учитель П. отказывается комментировать произошедшее, сылаясь на то, что сейчас лежит в больнице. Женщина закрыла свою страницу в соцсети.

В гимназии, где все произошло, ограничиваются кратким: «Пока проводится проверка».

47-летнего педагога здесь характеризуют положительно. Известно, что в 2017 году она становилась «Учителем года».

— Избиения не было, но учитель во время урока схватила ученицу за ухо. Конечно, это неправильный поступок, — говорит начальник главного управления образования Гомельской области Руслан Смирнов. — Было родительское собрание, учитель извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Учитель сейчас на больничном, проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента.

В УВД сообщили, что заявление от родителей школьницы в милицию поступило 24 января (то есть через три дня после случившегося), идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

TUT.BY будет следить за историей.

Напомним, это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту , его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато уволили директора школы.

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента были строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.

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