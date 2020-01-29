Что жители Беларуси предлагали изменить в Кодексе об административных правонарушениях?

Источник материала: Полесская правда



За круглым столом «СБ. Беларусь сегодня» эксперты обсудили итоги сбора мнений по совершенствованию КоАП и ПИКоАП, – цитирует Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь слова издательства «СБ. Беларусь сегодня».

24 января завершился сбор предложений по вопросам совершенствования административного законодательства. Напомним, создать новую редакцию КоАП и ПИКоАП поручил Президент. Для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя Главы Администрации Президента Ольги Чуприс.

Месяц назад Национальный центр правовой информации начал сбор мнений и предложений от граждан на эту тему. Всего поступило около 2000 идей из всех уголков страны. Обсудить высказанные предложения в редакции «СБ. Беларусь сегодня», сделать выводы, а также спрогнозировать, какими же в итоге получатся новые кодексы, мы предложили специалистам, которые не первый год работают в сфере нормотворческой деятельности: Андрею Гвардияну, начальнику управления интернет‑ресурсов Национального центра правовой информации; Павлу Ненашеву, консультанту управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Министерства юстиции; Александру Шевченко, старшему инспектору по особым поручениям УГАИ МВД.

О чем писали граждане? Что будет с предложениями дальше?

А.Гвардиян: Для тех, кто хотел высказаться, были созданы все условия: отправить предложения можно было в социальных сетях, на электронную почту, оставить комментарий на Правовом форуме Беларуси, прислать обычным письмом в Национальный центр правовой информации. Также мы учитывали комментарии, оставленные в интернете под публикациями в СМИ. В этой массе есть очень интересные предложения. На мой взгляд, самые продуманные поступали через Форум и электронную почту. Люди высказывают животрепещущие темы. Очень много было обсуждений по вилке штрафов. За одно и то же нарушение может быть предусмотрен штраф в размере от 2 до 50 базовых величин. По мнению граждан, здесь есть место для субъективизма при вынесении решения. Обсуждались пьяные пешеходы. Если ДТП совершается по вине нетрезвого гражданина, который при этом переходил дорогу в неположенном месте, ответственность все равно понесет водитель. Пользователи просили обратить внимание на это. Писали про шумных соседей. Сегодня протоколы о шуме в жилых домах уполномочен выписывать представитель ЖЭСа, но, как правило, нарушения происходят ночью, когда сотрудники ЖЭСа, как и жители дома, находятся дома.

Все поступившие предложения будут проанализированы, оценены и учтены при дальнейшей работе межведомственной комиссией.

П.Ненашев: Хочу отметить, что граждан регулярно волнуют эти темы. Например, проблема с шумными соседями возникла не сегодня и не вчера. Не сказать, что система не работает. Скорее, проблема из одной плоскости перетекла в другую. В свое время в законодательство вносили изменения, пытались ее решить. Но практика показала, что выбранное решение эффективно не во всех случаях и нужно вырабатывать новый механизм.

А.Шевченко: ГАИ тоже ознакомилась с предложениями, которые были размещены в общем доступе. Некоторые оказались действительно полезными. Но при этом нельзя не отметить, что есть и те, которые были написаны без учета существующих нюансов. Например, граждане высказывались за то, чтобы повысить штрафы для тех водителей, которые паркуют авто не по правилам. Но ведь у нас уже есть такие меры, как принудительная эвакуация и постановка на охраняемую стоянку. Собственник в этом случае несет дополнительные расходы, которые превышают в несколько раз размер штрафов. Если же это нарушение произошло, потому что водитель, к примеру, припарковался не в 15 метрах от перекрестка, а в 10, для того чтобы такое не совершалось впредь, достаточно и штрафа. Мы сейчас обсуждаем предложение о новом подходе к категоризации нарушений: какие‑то из них будут отнесены к административным проступкам, а иные – к грубым нарушениям. В зависимости от этого можно принимать уже различные меры.

П.Ненашев: Еще до начала обсуждения в Минюст регулярно обращались граждане со своими жизненными проблемами. Это не были в чистом виде конкретные предложения по изменению кодексов. Но важно понимать, что Кодекс, как один, так и второй, многогранен. КоАП – отражение нашего отраслевого законодательства. И все проблемы, которые есть в отраслевых актах, как правило, всегда в рамках применения ответственности рано или поздно всплывают, когда начинаются рассмотрения административных дел.

А.Гвардиян: В любом случае нельзя не отметить то, что общественное обсуждение в виде сбора предложений – очень эффективный инструмент. Помните законопроект «Об обращении с домашними животными»? Он был вынесен на обсуждение, высказалось огромное количество людей, его отправили на доработку. Не меньший резонанс в свое время вызвало и обсуждение изменений ПДД.

А.Шевченко: Кстати, некоторые высказанные тогда идеи оказались весьма дельными. В новой редакции ПДД (которую обсуждали граждане) мы предложили для популяризации электрического транспорта разрешить ему двигаться по полосам движения для общественного транспорта. Пользователи Форума заметили, что эта норма сформулирована таким образом, что электромобилям, в принципе, не запрещалась остановка и стоянка в полосе. Мы это учли и поправили. В новой редакции, которая сейчас проходит согласование, эта норма отредактирована. Очень важным для нас стало обсуждение того, как быть с новым типом транспорта, средствами персональной мобильности – сигвеями, моноколесами. Заметили, поправили. Дело в том, что устоявшейся системы нет пока ни в одной стране мира. При разработке норм в отношении этого вида транспорта мы ориентировались на мнения людей. А они предлагали учитывать киловатты, рассказывали свои жизненные ситуации, приводили примеры. Это помогло в работе.

Как достичь баланса справедливости?

Международный опыт. Что делать со штрафами за фотофиксацию. Наказать или предупредить?

П.Ненашев: Еще до начала работы межведомственной комиссии, которая будет разрабатывать новые кодексы, мы изучали КоАПы и ПИКоАПы других стран. Нельзя сказать, что где‑то выработан идеальный механизм. Каждая страна уникальна, и кодексы также должны разрабатывать с тем расчетом, чтобы максимально учесть как интересы граждан, так и обеспечить безопасность общества. Исходя из основных подходов, наши кодексы концептуально не сильно отличаются от кодексов других постсоветских стран, казахского, к примеру, или российского. Конечно, есть нюансы по отдельным статьям. Ведь КоАП – отражение отраслевого законодательства, и у каждой страны оно свое. Кстати, в России уже на протяжении двух лет ведется проработка концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. В открытом доступе норм еще нет, но, насколько нам известно, концептуально новое – это пересмотр категоризации правонарушений, выделение отдельных проступков, пересмотр перечня административных взысканий, выделение взысканий, которые могут применяться исключительно к проступку. А за грубые нарушения будут предусмотрены более жесткие виды взыскания. Изучили мы также и корректировку КоАПов в Европе. Там этот процесс происходит довольно часто. Франция, например, регулярно исключает из кодекса те или иные статьи. Нам было интересно, почему они это делают и что берут за основу, определяя, от чего именно нужно избавиться. Кстати, в некоторых странах привлечение к ответственности за нарушение скоростного режима, зафиксированного камерами фото‑ и видеофиксации, выведено за рамки административного процесса.

А.Шевченко: Выделение в отдельные гражданско‑правовые отношения вопросов, связанных с фиксацией нарушений скоростного режима камерами автоматической фиксации, может быть не совсем целесообразно. Ведь нет разницы, как именно они были зафиксированы, это нарушение ПДД, которое в теории может привести к ДТП. Но мы согласны с тем, что подходы нужно изменить.

Основная наша задача как автоинспекции – не наказать, а привить гражданам правопослушное поведение.

Есть предложение с момента исполнения нарушителем взыскания считать, что он не привлечен к административной ответственности. В этом случае если ему срочно понадобится справка куда‑либо о том, имеются ли в отношении его административные протоколы, то будет считаться, что он чист.

П.Ненашев: Я бы хотел напомнить о том, что не стоит забывать о соблюдении баланса при разработке новых норм: наказание должно быть адекватно содеянному. Для этого нужно оценить состав каждого административного правонарушения, чтобы понять, в каких случаях его можно отнести к категории проступков. Если действие повлекло значимые проблемы для общества, то это одно. Если же состав проступка формальный, связанный с нарушением установленных правил, но при этом не несущий серьезных последствий, это другое. Оценивая статистику и практику применения статей в КоАП, можно понять, эффективна ли мера, соблюдают ли ее. Если да, то можно рассматривать вопрос о том, чтобы перевести ее в разряд проступков. Но общей формулы, как сделать норму максимально справедливой, к сожалению, никто еще не придумал.

Про либерализацию КоАП. Что будет с камерами фото‑ и видеофиксации. Как быть с пьяными за рулем и на улице.

А.Гвардиян: Кодекс в целом должен быть сбалансированным, чтобы не вызвать негодования в обществе. Вот пример: во время обсуждения поднималась проблема выгула собак. Одни были недовольны тем, что животных выгуливают где попало. Другие же писали, что они бы и рады были выгуливать собак в отведенных местах, но их нет. И возникает вопрос: стоит ли вводить ответственность за нарушения либо сначала следует создать условия, чтобы они не происходили? На Форуме по этому поводу развернулась целая дискуссия. Как, например, и на тему парковок. Ведь при строительстве новых домов застройщик обязан определять количество парковочных мест в соответствии с количеством квартир. Но так получается не всегда. Наблюдая за обсуждением, мы можем понять, что и где нам нужно изменить. И вместе с КоАП должно меняться и другое законодательство.

П.Ненашев: На мой взгляд, нужно выделить статьи, которые применяются редко, и определить для них взыскание в виде предупреждения. Этот процесс, насколько мне известно, уже идет. Уже сейчас понятно, что в КоАП немало статей, по которым почти никто не привлекается. Возможно, их даже можно исключить. С другой стороны, чем больше нарушений по статье, тем больше у нас оснований полагать, что превентивная функция нормы не работает. Что делать дальше? Надо ли ужесточать штрафы либо искать новую, более эффективную меру? Это вопрос, на который предстоит ответить рабочей группе.

А.Шевченко: У нас уже есть некоторые идеи, какие изменения могли бы появиться в КоАП. Для профилактики нарушений ПДД мы хотим предложить новую систему наказаний. За мелкие проступки не применять взыскание. Это не значит, что за каждый проступок будет грозить всего лишь беседа. Но при этом можно брать на карандаш данных лиц. Один‑два раза он прослушал беседу. Если не сработало, подключаются дополнительные меры – административные взыскания. Есть идея также от граждан о введении фиксации средней скорости движения. Как показывает практика, порой водители снижают скорость непосредственно в зоне действия камеры, а дальше снова ускоряются и движутся быстрее, чем положено на данном участке дороги. К примеру, проезжая по трассе через населенный пункт. Фиксация средней скорости движения поможет это предотвратить и спасти жизни. Технически это уже возможно организовать.

А.Гвардиян: Мне кажется, тем и объясняется, почему 80 процентов всех протоколов – взыскания по линии ГАИ. Потому что нарушают!

А.Шевченко: Да, хотелось бы отметить, что более половины из них – это нарушения, зафиксированные камерами фотофиксации.

А.Гвардиян: Есть еще один важный аспект. Статистика показывает, что у нас в стране большой процент населения – люди с высшим образованием. И на Форуме инженер или авиамеханик, которые для себя решили разобраться в какой‑то правовой теме, вступают в дискуссии и высказывают предложения. Причем делают это обстоятельно. Люди пишут, что, кроме сотрудников милиции, административные протоколы может составлять широкий круг людей. Были высказаны идеи о снижении числа должностных лиц, которые составляют протоколы, а также об упорядочении процесса их обжалования. Но также, стоит отметить, встречались во время обсуждения и курьезные предложения: прошу внести норму, которая ограничит шум в ночное время в таком‑то доме по такому‑то адресу.

А.Шевченко: По нашей линии также поступали неожиданные, а порой несколько странные предложения. Например, увеличить концентрацию алкоголя, с которой можно садиться за руль, с 0,3 до 0,5 промилле. Только снизили, достигли хороших результатов – и теперь давайте обратно? Или еще: давайте увеличим все штрафы в 3–5 раз. Но разве можно к таким сложным вопросам подходить огульно?

Ведь кому‑то достаточно будет и профилактической беседы, а на кого‑то и увеличенный штраф не окажет необходимого воспитательного эффекта, в связи с чем нужны другие механизмы воздействия.

А.Гвардиян: Кстати, об алкогольном опьянении. Люди писали: меня оштрафовали за полбутылки пива. И просили прописать в Кодексе, в каком состоянии должен находиться человек, если он своим появлением нарушает общественный порядок? Приводилась аналогия: есть порог состояния, при котором можно садиться за руль. Так почему его нет для тех, кто находится в общественном месте? В любом случае у нас есть площадка, Правовой форум, где можно обсудить все проблемные вопросы. Практика общественного обсуждения изменений, вносимых в правовые акты, хорошо себя зарекомендовала во всем мире. Ее эффективность будет только возрастать. Наше цифровое общество создало такие инструменты, которые сейчас и в будущем будут определять направления его развития.