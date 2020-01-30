«Витебскэнерго»: аварию на теплосети устранили, в домах на Югах есть и горячая вода, и отопление

Источник материала: Tut.by

В домах на улицах ряде домов на улицах Воинов-Интернационалистов и Чкалова, а также на проспекте Победы, где 29 января отключили горячую воду и батареи из-за ремонта теплотрассы, с утра 30 января уже есть и вода, и отопление, сообщает «Витебскэнерго».

— По состоянию на половину восьмого утра 30 января рабочие устранили дефект на участке тепловой сети на улице Воинов-интернационалистов. В 10.15, после заполнения трубопровода, подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена, — сообщают на предприятии.

Изначально энергетики предполагали, что ремонт может занять больше времени — до 22 часов 30 января. Об этом они и предупредили горожан. Однако устранить аварию удалось раньше.