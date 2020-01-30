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«Витебскэнерго»: аварию на теплосети устранили, в домах на Югах есть и горячая вода, и отопление
30.01.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В домах на улицах ряде домов на улицах Воинов-Интернационалистов и Чкалова, а также на проспекте Победы, где 29 января
— По состоянию на половину восьмого утра 30 января рабочие устранили дефект на участке тепловой сети на улице Воинов-интернационалистов. В 10.15, после заполнения трубопровода, подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена, — сообщают на предприятии.
Изначально энергетики предполагали, что ремонт может занять больше времени — до 22 часов 30 января. Об этом они и предупредили горожан. Однако устранить аварию удалось раньше.
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В домах на улицах ряде домов на улицах Воинов-Интернационалистов и Чкалова, а также на проспекте Победы, где 29 января отключили горячую воду и батареи из-за ремонта...
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