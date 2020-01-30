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Кто может отдать команду развернуть самолет и на что имеют право пассажиры - заложники ситуации

30.01.2020 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 января самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. В итоге пассажиры прилетели в точку назначения намного позже, чем планировалось. Прошла неделя, официально этот инцидент никто так и не прокомментировал. С помощью экспертов мы попытались разобраться, кто и в каком случае может развернуть пассажирский самолет и имеют ли пассажиры право на какую-то компенсацию?

Что произошло

Самолет (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу 24 января в 12.30, но вылет задержался. По данным flightaware, борт отправился в 15.33, то есть с опозданием примерно в три часа, об этом же нам сообщали пассажиры рейса. Судя по маршруту движения самолета на flightaware, EMBRAER 175 почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19.26, а прилетел в 19.01 (у нас с Германией два часа разницы во времени).


Фото: один из пассажиров самолета Минск-Мюнхен

«Вначале рейс задержали на три часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением), — сообщил один из пассажиров. — В итоге нас посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около двух часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно. Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми). По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шестерых человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать ручную кладь и багаж и проследовать с ним».

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того, как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. По словам одного из пассажиров, после того, как они вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены.

Пассажиры опоздали на пять−шесть часов, у кого-то нарушилось расписание. После всей этой истории у обывателей осталось немало вопросов. Во-первых, в каких ситуациях вообще можно взять и развернуть самолет в воздушном пространстве другой страны? Во-вторых, случалось ли что-то подобное в мире ранее? И в-третьих, имеют ли пассажиры рейса право на какую-нибудь компенсацию?

«Чтобы задержать того или иного пассажира, в большинстве случаев не нужно разворачивать самолет»

Авиакомпания «Белавиа» инцидент с самолетом не комментирует. Что-то пояснить отказались и в «Белаэронавигации» — это предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения и провайдер аэронавигационных услуг в Беларуси.

Пассажиры сообщали, что после посадки на борт поднимались от восьми до десяти человек. По их предположениям, это могли быть представители МВД, КГБ и погранкомитета. Но ни в одном из перечисленных ведомств нам не смогли после инцидента оперативно прокомментировать ситуацию: ни подтвердить присутствие или отсутствие их представителей на борту, ни назвать число снятых с рейса пассажиров.


Фото: один из пассажиров самолета Минск-Мюнхен

Российский авиаэксперт Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» отмечает, что, как правило, решение на борту о совершении вынужденной посадки принимает командир воздушного судна. Но он, принимая такое решение, может руководствоваться прямыми указаниями со стороны большого количества лиц: руководства авиакомпании, авиационных властей своей страны, а также тех стран, в воздушном пространстве которых он летит или должен лететь, провайдеров услуг по аэронавигационному обслуживанию и подразделений противовоздушной обороны и спецслужбы.

— Естественно, указание о вынужденной посадке может поступить в любой момент полета, в том числе, когда воздушное судно находится в воздушном пространстве третьей страны. Случаев, когда воздушные суда меняют маршрут по указанию, назовем условно, силовиков, происходят не часто: сегодня власти большинства стран запрашивают информацию о пассажирах, прибывающих международными рейсами, а также располагают сведениями о пассажирах, совершающих бронирования. Другими словами, власти имеют детальное представление о том, кто, когда и куда летит. Следовательно, для того, чтобы задержать того или иного пассажира, в большинстве случаев не нужно разворачивать самолет — все можно сделать в аэропорту, тихо, без скандалов. Я сейчас не говорю о случаях, когда экипаж принимает решение о вынужденной посадке по причине деструктивных действий со стороны авиадебоширов, таких случаев только в России бывает по нескольку в год, — отмечает эксперт.

В 2016 году был еще один инцидент с самолетом «Белавиа», который вылетел из Киева. По настоянию украинского авиадиспетчера он был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Важный момент — самолет не успел покинуть воздушное пространство Украины. С борта воздушного судна правоохранительные органы сняли одного пассажира, гражданина Армении (после его отпустили и он вылетел в Минск следующим рейсом). На предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» тогда объясняли, что им поступила информация от Службы безопасности Украины. Необходимость вернуть самолет объяснили угрозой национальной безопасности Украины. Авиакомпания «Белавиа» была намерена требовать с ГП «Украэрорух» возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт «Жуляны». После президент Украины Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент.

«Любую неисправность проще устранить в своем базовом аэропорту, где есть техническая база»

Пассажиры самолета Минск-Мюнхен отмечали, что им сказали, что самолет приземлится в Гродно из-за технической неисправности. Но должен ли самолет по такой причине возвращаться в свою страну или он может сесть там, куда лететь ближе?

— Все зависит от того, что конкретно произошло, — объясняет Олег Пантелеев. —  Есть неисправности, с которыми можно продолжать многочасовой полет, есть проблемы, которые требуют незамедлительной посадки. В современных самолетах все критические системы дублируются, так что даже в случае отказов, есть возможность продолжать полет. К примеру, можно час-другой лететь на одном двигателе из двух. Но, помимо технической возможности, есть и вопрос целесообразности продолжения полета. Любую неисправность проще устранить в своем базовом аэропорту, где есть техническая база, специалисты, оборудование и запчасти. Поэтому часто выгоднее всего вернуться домой. Особенно это актуально при международных полетах — доставлять запчасти в другие страны хлопотно.

Имеют ли пассажира право хоть на какую-то компенсацию?

Во всей это сложившейся ситуации имеют ли право на компенсацию пассажиры самолета? Во время полета, по их же словам, их не кормили, это при том, что полет длился около 5,5 часа, а с учетом задержки в Минске — около 8,5 часа. Обычно время полета из Минска в Мюнхен составляет около двух часов.

Сергей Готин, руководитель проекта helpavia.com, который занимается получением компенсация для белорусских пассажиров от авиакомпаний в случае задержки или отмены рейса, объяснил, что по регламенту Евросоюза № 261/2004, если точкой отправления, прибытия или пересадки авиапассажира является страна ЕС, то человек имеет право получить денежную компенсацию в случае задержки или отмены рейса. Однако «Белавиа» зарегистрирована в Беларуси и действие регламента Евросоюза на перелеты нашей авиакомпании не распространяется. Но в этом случае все равно действуют международные правила перевозок ИАТА (Международной Ассоциации авиаперевозчиков) и Монреальская конвенция — основные документы, которые дают пассажирам право на базовые удобства при задержке и отмене рейса.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Именно на основании этих документов пассажиры могут получить еду, питание, гостиницу, а авиакомпания обязана довезти пассажира в пункт назначения (или вернуть в пункт отправления, если поездка потеряла целесообразность), — говорит Сергей Готин. — По требованиям ИАТА и Монреальской конвенции в общем случае при задержке вылета на два и более часов пассажирам полагается предоставить напитки, если задержка четыре и более часов — питание, более восьми часов — ночлег и трансфер к/от месту (а) ночлега. Однако в общем случае эти правила относятся к ситуации ожидания рейса в аэропорту, а не к тому, что самолет по какой-то причине развернули.

Если во время ожидания посадки на задерживающийся рейс авиакомпания отказывается предоставить положенное питание или у пассажира нет возможности связаться с представителем авиакомпании, то нужно попытаться задокументировать этот факт и самим приобрести еду, напитки, забронировать отель, а затем требовать компенсации данных расходов. Но всегда есть риск, что авиакомпания откажет или сочтет расходы завышенными. Однако и таких возможностей у пассажиров мюнхенского рейса не было, так как по их словам, после того, как борт приземлился в Гродно, посадки они, судя по их же словам, ожидали в автобусе.

Российский авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал о том, какой могла бы быть компенсация в случае того, если бы самолет был российским.

— В России интересы потребителей, в том числе авиапассажиров, защищает Гражданский кодекс. По нему вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, подлежит возмещению в полном объеме. То есть, если пассажир из-за задержки рейса понес дополнительные расходы, он может потребовать их возмещения у авиакомпании, а если та ответит отказом — обратиться в суд. Но при этом нужно обосновать требование о возмещении вреда, предоставив подтверждающие документы. К примеру, при потере стыковки нужно купить новый билет и провести ночь в гостинице. Это расходы, на компенсацию которых можно рассчитывать исходя из российской практики.

Можно чисто теоритически представить, что такая же ситуация, как с рейсом Минск-Мюнхен, произошла с рейсом у авиакомпании, зарегистрированной в Евросоюзе. Если бы в этом случае речь шла о задержке рейса, которая не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (погодные условия), пассажирам по регламенту ЕС № 261/2004 была бы положена компенсация.

— Официально пассажирам рейса Минск-Мюнхен было объявлено, что самолет вернулся из-за технической неполадки. Далее нужно понять, чем были вызваны эти неполадки. В общем случае, технические неполадки самолета не являются обстоятельствами непреодолимой силы, и если бы авиакомпания была зарегистрирована в ЕС, то пассажиры могли бы претендовать на компенсацию. Ее размер зависел бы от того, являлся Мюнхен конечной точкой или нет, а также того, на сколько часов транзитные пассажиры опоздали в конечный пункт. Но примерно, каждый пассажир, включая детей, получил бы от 250 до 600 евро.

Пассажиры рейса Минск-Мюнхен сообщали редакции, что в Мюнхене у них были стыковки и из-за опоздания расписание нарушилось. Но что такое стыковка в авиационном понимании? Если вы пришли к билетному оператору и купили там один билет на весь маршрут, допустим, Минск-Мюнхен-Лиссабон, и на каком-то этапе опоздали из-за задержки рейса на другой самолет, то в такой ситуации вы потеряли стыковку. По правилам ИАТА вам обязаны дать новый билет до конечной точки, а по регламенту ЕС, если вы прилетели в конечную точку позже чем на три часа, то вам полагается компенсация.

Но если вы сами на сайте «Белавиа» купили билет Минск-Мюнхен, а затем на сайте другой авиакомпании билет Мюнхен-Лиссабон и потом не успели на этот рейс, то это только ваши проблемы. Здесь потеря стыковки — ваша ответственность, однако некоторые агентства предлагают страховку потери такой стыковки.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С помощью экспертов мы попытались разобраться, кто и в каком случае имеет право развернуть пассажирский самолет и имеют ли пассажиры право на какую-то компенсацию?
 
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