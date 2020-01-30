Кто может отдать команду развернуть самолет и на что имеют право пассажиры - заложники ситуации

Источник материала: Tut.by

24 января самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. В итоге пассажиры прилетели в точку назначения намного позже, чем планировалось. Прошла неделя, официально этот инцидент никто так и не прокомментировал. С помощью экспертов мы попытались разобраться, кто и в каком случае может развернуть пассажирский самолет и имеют ли пассажиры право на какую-то компенсацию?





Что произошло

Самолет (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу 24 января в 12.30, но вылет задержался. По данным flightaware, борт отправился в 15.33, то есть с опозданием примерно в три часа, об этом же нам сообщали пассажиры рейса. Судя по маршруту движения самолета на flightaware, EMBRAER 175 почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19.26, а прилетел в 19.01 (у нас с Германией два часа разницы во времени).



Фото: один из пассажиров самолета Минск-Мюнхен

«Вначале рейс задержали на три часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением), — сообщил один из пассажиров. — В итоге нас посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около двух часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно. Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми). По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шестерых человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать ручную кладь и багаж и проследовать с ним».

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того, как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. По словам одного из пассажиров, после того, как они вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены.

Пассажиры опоздали на пять−шесть часов, у кого-то нарушилось расписание. После всей этой истории у обывателей осталось немало вопросов. Во-первых, в каких ситуациях вообще можно взять и развернуть самолет в воздушном пространстве другой страны? Во-вторых, случалось ли что-то подобное в мире ранее? И в-третьих, имеют ли пассажиры рейса право на какую-нибудь компенсацию?

«Чтобы задержать того или иного пассажира, в большинстве случаев не нужно разворачивать самолет»

Авиакомпания «Белавиа» инцидент с самолетом не комментирует. Что-то пояснить отказались и в «Белаэронавигации» — это предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения и провайдер аэронавигационных услуг в Беларуси.

Пассажиры сообщали, что после посадки на борт поднимались от восьми до десяти человек. По их предположениям, это могли быть представители МВД, КГБ и погранкомитета. Но ни в одном из перечисленных ведомств нам не смогли после инцидента оперативно прокомментировать ситуацию: ни подтвердить присутствие или отсутствие их представителей на борту, ни назвать число снятых с рейса пассажиров.



Фото: один из пассажиров самолета Минск-Мюнхен

Российский авиаэксперт Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» отмечает, что, как правило, решение на борту о совершении вынужденной посадки принимает командир воздушного судна. Но он, принимая такое решение, может руководствоваться прямыми указаниями со стороны большого количества лиц: руководства авиакомпании, авиационных властей своей страны, а также тех стран, в воздушном пространстве которых он летит или должен лететь, провайдеров услуг по аэронавигационному обслуживанию и подразделений противовоздушной обороны и спецслужбы.

— Естественно, указание о вынужденной посадке может поступить в любой момент полета, в том числе, когда воздушное судно находится в воздушном пространстве третьей страны. Случаев, когда воздушные суда меняют маршрут по указанию, назовем условно, силовиков, происходят не часто: сегодня власти большинства стран запрашивают информацию о пассажирах, прибывающих международными рейсами, а также располагают сведениями о пассажирах, совершающих бронирования. Другими словами, власти имеют детальное представление о том, кто, когда и куда летит. Следовательно, для того, чтобы задержать того или иного пассажира, в большинстве случаев не нужно разворачивать самолет — все можно сделать в аэропорту, тихо, без скандалов. Я сейчас не говорю о случаях, когда экипаж принимает решение о вынужденной посадке по причине деструктивных действий со стороны авиадебоширов, таких случаев только в России бывает по нескольку в год, — отмечает эксперт.

В 2016 году был еще один инцидент с самолетом «Белавиа», который вылетел из Киева. По настоянию украинского авиадиспетчера он был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Важный момент — самолет не успел покинуть воздушное пространство Украины. С борта воздушного судна правоохранительные органы сняли одного пассажира, гражданина Армении (после его отпустили и он вылетел в Минск следующим рейсом). На предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэрорух» тогда объясняли , что им поступила информация от Службы безопасности Украины. Необходимость вернуть самолет объяснили угрозой национальной безопасности Украины. Авиакомпания «Белавиа» была намерена требовать с ГП «Украэрорух» возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт «Жуляны». После президент Украины Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент.

«Любую неисправность проще устранить в своем базовом аэропорту, где есть техническая база»

Пассажиры самолета Минск-Мюнхен отмечали, что им сказали, что самолет приземлится в Гродно из-за технической неисправности. Но должен ли самолет по такой причине возвращаться в свою страну или он может сесть там, куда лететь ближе?

— Все зависит от того, что конкретно произошло, — объясняет Олег Пантелеев. — Есть неисправности, с которыми можно продолжать многочасовой полет, есть проблемы, которые требуют незамедлительной посадки. В современных самолетах все критические системы дублируются, так что даже в случае отказов, есть возможность продолжать полет. К примеру, можно час-другой лететь на одном двигателе из двух. Но, помимо технической возможности, есть и вопрос целесообразности продолжения полета. Любую неисправность проще устранить в своем базовом аэропорту, где есть техническая база, специалисты, оборудование и запчасти. Поэтому часто выгоднее всего вернуться домой. Особенно это актуально при международных полетах — доставлять запчасти в другие страны хлопотно.

Имеют ли пассажира право хоть на какую-то компенсацию?

Во всей это сложившейся ситуации имеют ли право на компенсацию пассажиры самолета? Во время полета, по их же словам, их не кормили, это при том, что полет длился около 5,5 часа, а с учетом задержки в Минске — около 8,5 часа. Обычно время полета из Минска в Мюнхен составляет около двух часов.

Сергей Готин, руководитель проекта helpavia.com, который занимается получением компенсация для белорусских пассажиров от авиакомпаний в случае задержки или отмены рейса, объяснил, что по регламенту Евросоюза № 261/2004, если точкой отправления, прибытия или пересадки авиапассажира является страна ЕС, то человек имеет право получить денежную компенсацию в случае задержки или отмены рейса. Однако «Белавиа» зарегистрирована в Беларуси и действие регламента Евросоюза на перелеты нашей авиакомпании не распространяется. Но в этом случае все равно действуют международные правила перевозок ИАТА (Международной Ассоциации авиаперевозчиков) и Монреальская конвенция — основные документы, которые дают пассажирам право на базовые удобства при задержке и отмене рейса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Именно на основании этих документов пассажиры могут получить еду, питание, гостиницу, а авиакомпания обязана довезти пассажира в пункт назначения (или вернуть в пункт отправления, если поездка потеряла целесообразность), — говорит Сергей Готин. — По требованиям ИАТА и Монреальской конвенции в общем случае при задержке вылета на два и более часов пассажирам полагается предоставить напитки, если задержка четыре и более часов — питание, более восьми часов — ночлег и трансфер к/от месту (а) ночлега. Однако в общем случае эти правила относятся к ситуации ожидания рейса в аэропорту, а не к тому, что самолет по какой-то причине развернули.

Если во время ожидания посадки на задерживающийся рейс авиакомпания отказывается предоставить положенное питание или у пассажира нет возможности связаться с представителем авиакомпании, то нужно попытаться задокументировать этот факт и самим приобрести еду, напитки, забронировать отель, а затем требовать компенсации данных расходов. Но всегда есть риск, что авиакомпания откажет или сочтет расходы завышенными. Однако и таких возможностей у пассажиров мюнхенского рейса не было, так как по их словам, после того, как борт приземлился в Гродно, посадки они, судя по их же словам, ожидали в автобусе.

Российский авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал о том, какой могла бы быть компенсация в случае того, если бы самолет был российским.

— В России интересы потребителей, в том числе авиапассажиров, защищает Гражданский кодекс. По нему вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, подлежит возмещению в полном объеме. То есть, если пассажир из-за задержки рейса понес дополнительные расходы, он может потребовать их возмещения у авиакомпании, а если та ответит отказом — обратиться в суд. Но при этом нужно обосновать требование о возмещении вреда, предоставив подтверждающие документы. К примеру, при потере стыковки нужно купить новый билет и провести ночь в гостинице. Это расходы, на компенсацию которых можно рассчитывать исходя из российской практики.

Можно чисто теоритически представить, что такая же ситуация, как с рейсом Минск-Мюнхен, произошла с рейсом у авиакомпании, зарегистрированной в Евросоюзе. Если бы в этом случае речь шла о задержке рейса, которая не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (погодные условия), пассажирам по регламенту ЕС № 261/2004 была бы положена компенсация.

— Официально пассажирам рейса Минск-Мюнхен было объявлено, что самолет вернулся из-за технической неполадки. Далее нужно понять, чем были вызваны эти неполадки. В общем случае, технические неполадки самолета не являются обстоятельствами непреодолимой силы, и если бы авиакомпания была зарегистрирована в ЕС, то пассажиры могли бы претендовать на компенсацию. Ее размер зависел бы от того, являлся Мюнхен конечной точкой или нет, а также того, на сколько часов транзитные пассажиры опоздали в конечный пункт. Но примерно, каждый пассажир, включая детей, получил бы от 250 до 600 евро.

Пассажиры рейса Минск-Мюнхен сообщали редакции, что в Мюнхене у них были стыковки и из-за опоздания расписание нарушилось. Но что такое стыковка в авиационном понимании? Если вы пришли к билетному оператору и купили там один билет на весь маршрут, допустим, Минск-Мюнхен-Лиссабон, и на каком-то этапе опоздали из-за задержки рейса на другой самолет, то в такой ситуации вы потеряли стыковку. По правилам ИАТА вам обязаны дать новый билет до конечной точки, а по регламенту ЕС, если вы прилетели в конечную точку позже чем на три часа, то вам полагается компенсация.

Но если вы сами на сайте «Белавиа» купили билет Минск-Мюнхен, а затем на сайте другой авиакомпании билет Мюнхен-Лиссабон и потом не успели на этот рейс, то это только ваши проблемы. Здесь потеря стыковки — ваша ответственность, однако некоторые агентства предлагают страховку потери такой стыковки.