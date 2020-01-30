Автостопщик, собака и качок. Посмотрите, каких снеговиков слепили минчане

Источник материала: Tut.by

После обильного снегопада минчане слепили, наверное, первых за эту зиму снеговиков. Самых интересных заметили наши читатели — одна снежная баба стоит возле дороги в Чижовке и «стопит» машины, в других дворах появились коты и собачки из снега, а кое-где в ход пошел даже песок.





















А вот на этих суровых снеговиков снега чуть-чуть не хватило.