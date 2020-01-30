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Автостопщик, собака и качок. Посмотрите, каких снеговиков слепили минчане
30.01.2020 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После обильного снегопада минчане слепили, наверное, первых за эту зиму снеговиков. Самых интересных заметили наши читатели — одна снежная баба стоит возле дороги в Чижовке и «стопит» машины, в других дворах появились коты и собачки из снега, а кое-где в ход пошел даже песок.
А вот на этих суровых снеговиков снега чуть-чуть не хватило.
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После обильного снегопада в Минске минчане слепили снеговиков и похвастались нам.
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