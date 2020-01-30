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Автостопщик, собака и качок. Посмотрите, каких снеговиков слепили минчане

30.01.2020 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обильного снегопада минчане слепили, наверное, первых за эту зиму снеговиков. Самых интересных заметили наши читатели — одна снежная баба стоит возле дороги в Чижовке и «стопит» машины, в других дворах появились коты и собачки из снега, а кое-где в ход пошел даже песок.







Фото: Александр Очеретний

А вот на этих суровых снеговиков снега чуть-чуть не хватило.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vegan Свадебный Фотограф Минск (@mazay_daily) 29 Янв 2020 в 7:22 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valgrinkova (@valeriagrin) 30 Янв 2020 в 1:20 PST

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Теги: Минск
 
 
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После обильного снегопада в Минске минчане слепили снеговиков и похвастались нам.
 
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