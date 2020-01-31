31 января 2020 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения пройдет под девизом «В новый год по «Доброй дороге!» Главная его цель – пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

С начала 2020 года на территории Витебской области произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 28 получили травмы различной степени тяжести. 2 аварии случились с участием детей, в которых несовершеннолетние получили телесные повреждения. Зарегистрировано 2 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей.

Как показывает практика, уровень безопасности на дороге всецело зависит от неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Не стоит забывать, что немалую роль играют также взаимоуважение и дисциплинированность.

Превышение скорости, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не использование детских удерживающих устройств для перевозки детей – все это грубейшие нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей. Чаще всего именно они приводят к происшествиям на дороге.

Что касается пешеходов, то, прежде всего они страдают из-за пересечения проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход на дорогу из-за транспорта, нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии, неиспользование световозвращающих элементов (фликеров).

Соблюдение Правил дорожного движение – самый простой способ уберечь себя и других от беды на дороге. Очень важно, чтобы каждый участник дорожного движения вносил свой вклад в сокращение количества аварий. Культура, взаимоуважение, понимание основ безопасного поведения – вот тот фактор, который может привести всех участников дорожного движения к максимальной безопасности.

Безопасность на дороге зависит от каждого из нас!