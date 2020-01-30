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Японский турист побывал у гончара, а плюшевый медведь — в Зорьке. Что мы узнали по хештегу #Глуск в Instagram

30.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Многие пользователи к своим публикациям в соцсетях ставят специальную метку — хештег — чтобы другим пользователям было проще ориентироваться в большом количестве информации и находить нужную по определенной теме. Сейчас всё большую популярность набирает социальная сеть Instagram. Интересно было посмотреть, какой контент присутствует в Instagram с хештегом #glusk.

Как оказалось, под таким хештегом размещено более 1900 публикаций, а с кирилличным хештегом #глуск аж 10 350. Это фотографии глусчан и уроженцев нашего горпоселка, живущих в других городах и даже странах, красивые фото различных уголков природы нашего края, а также рекламные материалы (как известно, Instagram — это еще и успешно развивающаяся рекламная площадка). Среди всех публикаций были и очень интересные, можно сказать, даже особенные.

Довольно много фото с хештегом #glusk относится совсем не к нашему Глуску, а к тому Глуску, что расположен в черте города Люблин в Польше. Кстати, об этом городке-тезке районная газета писала еще в январе 2017 года. Польские глусчане публикуют фото городских достопримечательностей, природы, выкладывают личные фотографии. Свои странички есть у журнала Runek Lubelski («Люблинский рынок»), посвященного истории и культуре города Люблина (Глуск входит в его состав как административная единица), ансамбля народного танца «Маленький Глуск».

 
 
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Многие пользователи к своим публикациям в соцсетях ставят специальную метку — хештег — чтобы другим пользователям было проще ориентироваться в большом...
 
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