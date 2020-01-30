В Италии из-за коронавируса с круизного лайнера не выпускают пассажиров. Среди них семья из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В портовом городе Италии проводят «санитарную проверку» лайнера, на борту которого находится шесть тысяч пассажиров. Среди туристов — двое белорусов. Это Александр Милашевский и его жена Елена. «Скорее всего, это из-за коронавируса, хотя открыто об этом не говорят, — делится мнением Александр. — Сообщили только, что в связи со сложившейся мировой обстановкой проводится санитарная проверка».



Фото: личный архив героев

В четверг, 30 января, с TUT.BY связался минчанин Александр Милашевский. 23 января на круизном лайнере компании Costa Crociere они с женой отправились в путешествие по Средиземному морю. Побывали в Италии, Испании, Франции и сегодня в 7.30 утра вернулись в порт города Чивитавеккья. Это примерно в часе езды от Рима.

— Покинуть лайнер мы должны были примерно в 9.00−9.30, — вводит в курс дела собеседник. — До этого нам и другим туристам, которые в Европе по визам, нужно было забрать свои паспорта в миграционной службе. В 8 утра я пошел за документами, но на восьмой палубе, где находится офис миграционной службы, никого не было.

Пока Александр ждал, по громкой связи передали, что на лайнере ожидают санитарную проверку.

— Я простоял до 9.30, но в миграционной службе так никого и не появилось, — продолжает собеседник. Чтобы понять, что происходит, белорус отправился на ресепшен. — На ресепшене мне сказали, что вроде как кто-то из граждан Китая сообщил, что ему плохо. И по инструкциям сотрудники вызвали санстанцию.

Администратор, говорит Александр, сказала, что всем запрещено покидать лайнер. И предупредила: ждите дальнейших инструкций, но сколько ждать, не пояснила.

— Сразу сообщали, что проверка затянется где-то на полчаса. Люди скопились ближе к выходам, но все это тянется до сих пор, — описывает ситуацию турист. — Про то, что это коронавирус, не сообщают. Один раз назвали две китайские фамилии и попросили этих туристов подойти на ресепшен. Сейчас говорят, что санитарная проверка проводится в связи со сложившейся мировой обстановкой. Якобы результаты проб будут известны только вечером. Это значит, до этого времени мы все еще будем находится на лайнере. Паспортов у нас все еще нет. Масок для защиты нам тоже не выдали.

Беспокоит белорусов и тот факт, что в 16.00 (в 18.00 по минскому) они должны были вылететь из Рима в Вильнюс.

— На самолет мы уже опоздали, но ни о каких компенсациях никто не говорит. Билеты стоят 300−400 евро, — говорит собеседник. — Мы на связи с туристической компанией, у которой в Минске купили тур. Единственное, что они нам говорят: нужно ждать. Но мы и сами понимаем, в данной ситуации нет их вины. Позже мы будем настаивать, чтобы компания, которой принадлежит лайнер, оплатила нам билеты домой.

В посольстве Беларуси в Италии в курсе, что семья Милашевских находится на лайнере. Больше, говорят дипломаты, по данной ситуации к ним никто не обращался.

Как пишет РБК со ссылкой на газету La Repubblica, лайнер, на борту которого находилось шесть тысяч человек, остановили из-за пары из Гонконга. У супругов были характерные для коронавируса симптомы — жар и проблемы с дыханием. Их отправили в одну из больниц Рима на обследование, остальным пассажирам запретили покидать судно.

Ситуация в мире

В Китае по состоянию на полночь 30 января дня количество погибших от нового коронавируса возросло до 170.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находится в тяжелом состоянии. У 12 167 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 81 947 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными.

Коронавирус вышел за пределы Китая. Уже зафиксировано 14 случаев заболевания в Таиланде, 11 — в Японии, по 10 — в Сингапуре и Гонконге, 8 — на Тайване, по 7 — в Австралии, Макао, Малайзии, по 5 — во Франции и США, по 4 — в Германии, Южной Корее и ОАЭ, 3 случая — в Канаде, 2 случая — во Вьетнаме и по одному — в Финляндии, Камбодже, Непале и Шри-Ланке.