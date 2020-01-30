В Минобразования прокомментировали инцидент в гомельской школе, где учительница травмировала третьеклашку

Источник материала: Tut.by

Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой. Так в Министерстве образования прокомментировали инцидент в одной из гомельских школ между учителем и ученицей.



Фото: Елена Бычкова

«Министерство образования неоднократно указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних. По случаю, произошедшему в ГУО „Гимназия № 71 г. Гомеля“, в настоящее время проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», — сказано в сообщении ведомства.

Педагогам советуют «для исключения подобных негативных случаев» соблюдать четкий алгоритм действий.

Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе Республики Беларусь об образовании (статья 53). Учитель о бязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде «подзатыльника» или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимы", — отметили в министерстве.

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гомельской гимназии № 71 произошел конфликт : педагог схватил за ухо ребенка и травмировал его. Родители написали заявление в милицию. По нашим данным, пострадавший ребенок — девочка-третьеклассница, учительница потянула малышку за ухо и надорвала его. Сама учительница отказалась комментировать произошедшее. В гимназии, где все произошло, ограничились кратким: «Пока проводится проверка». В УВД сообщили, что заявление от родителей школьницы в милицию поступило через три дня после случившегося, идет проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.