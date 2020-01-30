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В Минобразования прокомментировали инцидент в гомельской школе, где учительница травмировала третьеклашку
30.01.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой. Так в Министерстве образования
«Министерство образования неоднократно указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних. По случаю, произошедшему в ГУО „Гимназия № 71 г. Гомеля“, в настоящее время проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», — сказано в сообщении ведомства.
Педагогам советуют «для исключения подобных негативных случаев» соблюдать четкий алгоритм действий.
Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе Республики Беларусь об образовании (статья 53). Учитель о бязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде «подзатыльника» или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимы", — отметили в министерстве.
Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гомельской гимназии № 71
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В Минобразования прокомментировали инцидент в гомельской школе, где учительница травмировала третьеклашку
Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой.
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