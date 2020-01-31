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Никаких «но»: почему отпускные должны быть строго в установленный срок

31.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Никаких «но»: почему отпускные должны быть строго в установленный срок

В соответствии с нормами законодательства предусмотрены сроки выплаты среднего заработка за время трудового отпуска.

Так пунктами 4, 9 части первой статьи 55, статьей 176 Трудового кодекса Республики Беларусь, согласно которой наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска, части четвертой пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», согласно которой средний заработок за все время трудового отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до начала трудового отпуска.

Проведенные Комитетом государственного контроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия показали, что зачастую субъектами хозяйствования указанные требования не соблюдаются.

Вместе с тем, нарушение нанимателем сроков выплаты заработной платы в соответствии с ч. 1 ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до 100 базовых величин.

За допущенные нарушения, выразившиеся в нарушении сроков выплаты заработной платы Комитетом области за 2019 год к ответственности в виде наложения штрафа привлечено 23 юридических лица на общую сумму 11144 рубля и 27 физических лиц на общую сумму 2831 рубль.

В целях упреждающего контроля Комитет государственного контроля Гродненской области напоминает субъектам хозяйствования о необходимости соблюдения сроков выплаты заработной платы, в том числе среднего заработка за время трудового отпуска.

Комитет государственного контроля Гродненской области

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Теги: Гродно
 
 
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В соответствии с нормами законодательства предусмотрены сроки выплаты среднего заработка за время трудового отпуска. Так пунктами 4, 9 части первой
 
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