Еще раз о пенсии

Источник материала: Единство

Трудящиеся — согласны?

Пенсионная реформа в Беларуси стартовала в 2017 году — теперь каждый календарный год пенсионный возраст увеличивается на 6 месяцев. Завершится этот процесс в 2022 году, когда возраст выхода на заслуженный отдых составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Ежегодно повышается и минимальный страховой стаж – сумма всех периодов, когда гражданином производились страховые взносы в ФСЗН. Пока он составляет 17,5 года, к 2025 году планируется его увеличение до 20.

Реформа проходит не только в нашей стране: в Прибалтике к 2025–2027 годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в странах Старого Света – до 67 лет для обоих полов.

Что будет завтра?

Да, есть те, кого не устраивает «отсрочка» даты выхода на пенсию. Но думать о завтрашнем дне нужно уже сегодня: экономические кризисы, коснувшиеся стран, не прошли для пенсионной системы бесследно.

Большую роль играет и демографическая безопасность: трудоспособное население должно обеспечивать тех, кто моложе или старше. Это касается как выплат в фонд социальной защиты, которые идут на пенсионное и социальное обеспечение, так и налогов, покрывающих потребности здравоохранения и образования. Низкая рождаемость, сокращение числа трудоспособных граждан ведут к тому, что проблема дефицита средств в пенсионном фонде не исчезнет, а количество пенсионеров превысит число экономически активного населения. Поэтому повышение пенсионного возраста — мера, обусловленная реалиями сегодняшней жизни.

Прежний пенсионный возраст в нашей стране — 60 лет для мужчин и 55 для женщин – один из самых низких в мире, но иной была и продолжительность жизни. По данным Белстата продолжительность жизни белорусов за десять лет увеличилась на четыре года: до 74 с половиной лет (в 2018 году), в том числе у женщин она составляет 79,4 года, у мужчин – 69,2 года. А вот численность лиц пожилого возраста в республике увеличилась на 18,2%.

Около 30% пенсионеров Борисовщины — работающие

На 1 января 2020 года количество пенсионеров в Борисовском районе составляло 48 665 человек, из них 13 046 — работающие. Возможно, если учесть тот факт, что много людей пожилого возраста проживает в сельской местности, где найти работу непросто, эта цифра могла быть и больше.

Как бы то ни было, возраст работе не помеха. Например, старейший практикующий хирург России, 92-летняя Алла Левушкина, сохраняла полную ясность мысли и точность работы рук, работая и на пенсии.

Люди труда





Есть прекрасные примеры и на нашей земле. Так, с 1980 года в Борисовском медицинском колледже работает Татьяна Ивановна Хорова — инициативная, активная женщина. В своем родном учреждении прошла путь от педагога до директора. Продолжает трудовую деятельность и сегодня, когда уже получила право на пенсию. За последние 4 года разработала 6 типовых учебных программ, является рецензентом двух учебников «Сестринское дело в терапии».

Рассказывать о ее разработках, успехах и достижениях можно бесконечно.

— У меня просто нет времени думать о возрасте, — улыбается преподаватель. — И в мире, и в моей любимой профессии столько интересного! А сколько еще я могу дать знаний своим замечательным ученикам!

Владимир Данилович Васильев, сегодняшний председатель Борисовской РО РОО «Белая Русь», на заслуженный отдых вышел в 2002 году, но активную трудовую деятельность продолжает уже 18 лет, работая на разных должностях.





— Человек создан для созидания, это его суть, — говорит он. — Я даже в выходные, если не задействован на работе, признаться, скучаю. Мотивация к труду есть: у меня трое детей, шестеро внуков, живут в столице, строятся, и мне хочется подставить им свое плечо.

Повышение пенсионного возраста — тема тонкая. Но этой каменистой дорогой идти необходимо. Один философ сказал: «Государство сильно сознательностью масс». Вот формула взаимодействия с гражданами. У нас социально ориентированное государство, и белорусы выбрали приемлемый механизм реформирования. Нужно быть реалистами и не только требовать что-то у государства, но и вносить свою лепту в дело его процветания и благополучие.

Опираясь на опыт старших поколений, будущее строить молодым. И пенсионное реформирование касается их в первую очередь.





— К повышению пенсионного возраста отношусь спокойно, — говорит Илона Михеева, специалист по работе с молодежью ОАО «БЗМП», чей трудовой стаж уже насчитывает 11 лет. — Думаю, это должно дать положительный результат для развития нашей экономики. Но проводить реформы нужно мудро. Учитывая, в каких непростых экономических, климатических и экологических условиях мы живем, к сожалению, состояние здоровья у многих людей оставляет желать лучшего, и это нужно учитывать. Не стоит уравнивать, как в некоторых странах, возраст выхода на пенсию для обоих полов: наши женщины совмещают трудовую деятельность и домашнюю работу, а это далеко не просто.

Нам нужно думать о будущем, о том, как мы, белорусы, будем жить дальше. Поэтому к изменению пенсионного возраста нужно относиться с пониманием.

Компетентный собеседник

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мин-облисполкома:





— За последние десятилетия возрастная структура населения Беларуси кардинально изменилась. Удельный вес лиц пенсионного возраста в общей численности населения увеличился с 13,6% в 1960 году до 25% в 2016 году, 27% в 2019 году. Доля же трудоспособного населения, делающего отчисления на пенсионное страхование, снижается. Если в 2015 году на 100 работников, которые своими взносами финансируют выплату пенсий, приходился 61 пенсионер, в 2019 году это соотношение составило уже 70 к 100, а по прогнозам к 2030 г. будет 78 пенсионеров на 100 работников.

В связи с демографическими изменениями в бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь будет недостаточно средств на выплату пенсий быстрорастущему числу пенсионеров.

Учитывая эти обстоятельства, принято решение о повышении пенсионного возраста с января 2017 г., которое закончится, когда во второй половине 2022 года на пенсию выйдут мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года, и женщины, родившиеся во второй половине 1964 года.

При этом пенсионный возраст для получения льготных (досрочных) пенсий увеличивается соразмерно повышению общеустановленного пенсионного возраста. Тем самым обеспечивается одинаковый, равный подход ко всем категориям населения.

Ольга ЦЫБУЛЬКО