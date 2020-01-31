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Февраль, но за окном +7! Погода в Витебске в выходные
31.01.2020 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первые дни февраля на улице в Витебске будет совсем не по-зимнему: в воскресенье столбик термометра покажет до +7 градусов,
В субботу, 1 февраля, днем до 4 градусов тепла. Дождь и мокрый снег. К вечеру усилится ветер.
В воскресенье, 2 февраля, ночью до +6 градусов, а днем — до +7. Целый день дождь.
Хороших выходных, друзья!
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В первые дни февраля на улице в Витебске будет совсем не по-зимнему.
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