Февраль, но за окном +7! Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В первые дни февраля на улице в Витебске будет совсем не по-зимнему: в воскресенье столбик термометра покажет до +7 градусов, предупреждает Белгидромет.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 1 февраля, днем до 4 градусов тепла. Дождь и мокрый снег. К вечеру усилится ветер.

В воскресенье, 2 февраля, ночью до +6 градусов, а днем — до +7. Целый день дождь.

Хороших выходных, друзья!

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