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Яндекс.Карты показали один день из жизни наземного транспорта в Минске
31.01.2020 11:36 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Аналитики Яндекса сделали карту, на которой примерно за минуту можно увидеть один день минской сети наземного транспорта: как выходят на линию утренние автобусы, троллейбусы и трамваи, как заполняются улицы днем и как они пустеют ночью.
Выглядит карта вот так. Зеленые точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.
По данным Яндекс.Карт, в средний будний день в Минске на линию выходят примерно 1790 автобусов, троллейбусов и трамваев. Из них 1022 — автобусы, 662 — троллейбусы и 107 — трамваи.
Данные о местоположении транспорта Яндекс.Карты получают от Минсктранса. Учитывались маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, начальная и конечная остановки которых находятся в административных границах Минска. Маршрутные такси не учитывались.
Активное движение общественного транспорта начинается между пятью и шестью утра. С семи до девяти — час пик, в это время на улицах Минска одновременно находятся в среднем 1315 единиц транспорта. Потом количество транспорта снижается: с десяти утра до трех часов дня на линии примерно 740 машин.
После трех активность движения быстро растет. С начала пятого до половины седьмого — вечерний час пик, немного менее активный, чем утром. Затем количество транспорта снижается, а после полуночи движение почти останавливается.
В выходные на линию выходит примерно на треть меньше машин. Выраженных часов пик нет: с семи утра до семи вечера активность движения держится примерно на одном уровне.
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Аналитики Яндекса сделали карту, на которой примерно за минуту можно увидеть один день минской сети наземного транспорта: как выходят на линию утренние автобусы,...
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