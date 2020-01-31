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Под аэроэкспресс все-таки построят отдельную железнодорожную ветку
31.01.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под аэроэкспресс проектируют отдельную железнодорожную ветку. Для этого нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 километров). Об этом
Ради пуска аэроэкспресса все-таки построят новую железнодорожную ветку, об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
— Мы сейчас активно занимаемся проектированием аэроэкспресса в Национальный аэропорт. Это очень крупный проект, к которому мы в ближайшее время должны приступить. Сегодня ведутся предпроектные и проектные работы.
Под аэроэкспресс планируют выделить отдельный путь. Это будет новая ветка от минского вокзала в Национальный аэропорт Минск.
— Нам нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 км). Основная цель — чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта.
Раньше рассматривалось несколько вариантов пуска аэроэкспресса.
Кроме того, в ближайшее время планируют утвердить концепцию развития Национального аэропорта. Там должны определиться, каким будет новый терминал, приступить к предынвестиционной проработке вопроса.
Необходимость строительства нового терминала связывают с растущим пассажиропотоком аэропорта.
— Мы в прошлом году достигли рекордного уровня пассажиров — более 5,1 миллиона. Это серьезный результат, и в этом году, если продолжится динамика, которую мы видим по январю, мы приблизимся к 6 миллионам пассажиров в год. Соответственно, нам нужно создавать более комфортные условия для них, — рассказал Алексей Авраменко.
Первую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту будут реконструировать. Напомним, в прошлом году там
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«Основная цель - чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта», - говорит министр транспорта Алексей Авраменко...
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