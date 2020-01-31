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Под аэроэкспресс все-таки построят отдельную железнодорожную ветку

31.01.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под аэроэкспресс проектируют отдельную железнодорожную ветку. Для этого нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 километров). Об этом сообщает пресс-служба Совета министров.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ради пуска аэроэкспресса все-таки построят новую железнодорожную ветку, об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

— Мы сейчас активно занимаемся проектированием аэроэкспресса в Национальный аэропорт. Это очень крупный проект, к которому мы в ближайшее время должны приступить. Сегодня ведутся предпроектные и проектные работы.

Под аэроэкспресс планируют выделить отдельный путь. Это будет новая ветка от минского вокзала в Национальный аэропорт Минск.

— Нам нужно реконструировать выход из Минска, построить третий путь и новую ветку от станции Городище до Национального аэропорта (это около 18 км). Основная цель — чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта.

Раньше рассматривалось несколько вариантов пуска аэроэкспресса.

Кроме того, в ближайшее время планируют утвердить концепцию развития Национального аэропорта. Там должны определиться, каким будет новый терминал, приступить к предынвестиционной проработке вопроса.

Необходимость строительства нового терминала связывают с растущим пассажиропотоком аэропорта.

— Мы в прошлом году достигли рекордного уровня пассажиров — более 5,1 миллиона. Это серьезный результат, и в этом году, если продолжится динамика, которую мы видим по январю, мы приблизимся к 6 миллионам пассажиров в год. Соответственно, нам нужно создавать более комфортные условия для них, — рассказал Алексей Авраменко.

Первую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту будут реконструировать. Напомним, в прошлом году там открыли вторую ВПП.

 
Теги: Минск
 
 
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«Основная цель - чтобы за полчаса можно было добраться в аэропорт из центра города. Это основные параметры проекта», - говорит министр транспорта Алексей Авраменко...
 
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