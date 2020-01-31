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Новшества в Трудовом кодексе. Всё, что нужно знать о дистанционной работе
31.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Работа вне офиса в последние годы набирает всю большую популярность. Такая форма занятости стала актуальна для подавляющего большинства развивающихся экономик. В Беларуси же дистанционные работники, до настоящего времени, именовались работниками-надомниками. Форма их труда регулировалась главой 25 Трудового кодекса Республики Беларусь, и довольно активно использовалась многими нанимателями.
С 28 января 2020 года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс Республики Беларусь. Наряду с другими поправками и изменениями, в документ дополнен главой 251, в которой прописаны «Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу».
По мнению экспертов, эти поправки в современных реалиях весьма необходимы, они помогут, не нарушая закона, регулировать отношения нанимателя и работника, в том числе детализировать права и обязанности сторон.
Основные нововведения
Согласно статье 3071 Трудового кодекса дистанционной работой считается труд, который работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий. На работников, которые трудятся дистанционно, теперь будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени, времени отдыха, предоставления отпусков. То есть им предоставят все социально трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
– В отличие от работников-надомников, которые выполняют работу по месту своего жительства или в других помещениях по их выбору вне помещений нанимателя, работник, осуществляющий дистанционную работу, сможет выполнять поручаемую ему работу с использованием информационно-коммуникационных технологий в любом месте, где будет удобно самому работнику, – отмечают специалисты.
Теперь работать из любой точки мира можно законно.
Результаты выполненной работы, в том числе письменные задания, заявления и объяснения работника, а также иные документы, не требующие ознакомления работника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с текстами документов в электронном виде. Наниматель также вправе выслать дистанционному работнику электронный файл с новым ЛНПА (локальный нормативный правовой акт) и получить от него сканированное изображение ознакомления с новым документом и подписью. При этом следует учитывать, что в дальнейшем от дистанционного работника все равно необходимо будет получить копии документов с ознакомлением на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении (ч.5 ст.3071 ТК).
В трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа является дистанционной.
Порядок заключения трудового договора с дистанционным работником
1. Заключение трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу, допускается только при личном присутствии такого работника.
2. Местом заключения трудового договора, а также соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора всегда будет являться место нахождения нанимателя.
3. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу, может заключаться путем обмена электронными документами (ч.1 ст.3072ТК).
4. Если соглашение об изменении трудового договора заключается путем обмена электронными документами, то наниматель обязан в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения направить работнику, осуществляющему дистанционную работу, оформленный надлежащим образом экземпляр данного соглашения на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
5. Трудовой договор обязательно должен содержать сведения и условия, перечисленные в ч. 2 ст. 19 ТК:
6. Установлена особенность обеспечения охраны труда.
Наниматель обязан ознакомить работника, осуществляющего дистанционную работу, с требованиями правил охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными нанимателем.
7. Установлены особенности прекращения трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу.
Если ознакомление работника, осуществляющего дистанционную работу, с приказом нанимателя о прекращении трудового договора осуществляется в форме электронного документа, наниматель в день прекращения трудового договора обязан направить работнику, осуществляющему дистанционную работу, оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
Виктория Якимова,
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> Обновленный Трудовой кодекс дополнен отдельной главой 251, направленной на установление особенностей регулирования труда работников, осуществляющих...
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