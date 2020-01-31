ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новшества в Трудовом кодексе. Всё, что нужно знать о дистанционной работе

31.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Новшества в Трудовом кодексе. Всё, что нужно знать о дистанционной работе
Обновленный Трудовой кодекс дополнен отдельной главой 251, направленной на установление особенностей регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу.

Работа вне офиса в последние годы набирает всю большую популярность. Такая форма занятости стала актуальна для подавляющего большинства развивающихся экономик. В Беларуси же дистанционные работники, до настоящего времени, именовались работниками-надомниками. Форма их труда регулировалась главой 25 Трудового кодекса Республики Беларусь, и довольно активно использовалась многими нанимателями.

С 28 января 2020 года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс Республики Беларусь. Наряду с другими поправками и изменениями, в документ дополнен главой 251, в которой прописаны «Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу».

По мнению экспертов, эти поправки в современных реалиях весьма необходимы, они помогут, не нарушая закона, регулировать отношения нанимателя и работника, в том числе детализировать права и обязанности сторон.

Основные нововведения

Согласно статье 3071 Трудового кодекса дистанционной работой считается труд, который работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий. На работников, которые трудятся дистанционно, теперь будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени, времени отдыха, предоставления отпусков. То есть им предоставят все социально трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

– В отличие от работников-надомников, которые выполняют работу по месту своего жительства или в других помещениях по их выбору вне помещений нанимателя, работник, осуществляющий дистанционную работу, сможет выполнять поручаемую ему работу с использованием информационно-коммуникационных технологий в любом месте, где будет удобно самому работнику, – отмечают специалисты.

Теперь работать из любой точки мира можно законно.

Результаты выполненной работы, в том числе письменные задания, заявления и объяснения работника, а также иные документы, не требующие ознакомления работника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с текстами документов в электронном виде. Наниматель также вправе выслать дистанционному работнику электронный файл с новым ЛНПА (локальный нормативный правовой акт) и получить от него сканированное изображение ознакомления с новым документом и подписью. При этом следует учитывать, что в дальнейшем от дистанционного работника все равно необходимо будет получить копии документов с ознакомлением на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении (ч.5 ст.3071 ТК).

В трудовом договоре обязательно должно быть указано, что работа является дистанционной.

Порядок заключения трудового договора с дистанционным работником

1. Заключение трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу, допускается только при личном присутствии такого работника.

2. Местом заключения трудового договора, а также соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора всегда будет являться место нахождения нанимателя.

3. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу, может заключаться путем обмена электронными документами (ч.1 ст.3072ТК).

4. Если соглашение об изменении трудового договора заключается путем обмена электронными документами, то наниматель обязан в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения направить работнику, осуществляющему дистанционную работу, оформленный надлежащим образом экземпляр данного соглашения на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

5. Трудовой договор обязательно должен содержать сведения и условия, перечисленные в ч. 2 ст. 19 ТК:

  • условие об обязанности работника, осуществляющего дистанционную работу, использовать при исполнении трудовых обязанностей по трудовому договору оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные нанимателем;
  • условия обмена между нанимателем и работником, осуществляющим дистанционную работу, электронными документами или сообщениями в электронном виде (в том числе SMS-сообщениями, файлами и записями), содержащими письменные задания, иную информацию для исполнения трудовых обязанностей, результаты выполненной работы, заявления и объяснения работника, уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с изменением и прекращением трудового договора;
  • порядок и сроки обеспечения работников, осуществляющих дистанционную работу, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами;
  • порядок и сроки представления работниками, осуществляющими дистанционную работу отчетов о выполненной работе;
  • размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование работниками, осуществляющими дистанционную работу, принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств;
  • порядок возмещения иных связанных с выполнением дистанционной работы расходов;
  • способы и периодичность рабочих контактов работника, осуществляющего дистанционную работу, с нанимателем;
  • особенности учета рабочего времени и времени отдыха.

6. Установлена особенность обеспечения охраны труда.

Наниматель обязан ознакомить работника, осуществляющего дистанционную работу, с требованиями правил охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными нанимателем.

7. Установлены особенности прекращения трудового договора с работником, осуществляющим дистанционную работу.

Если ознакомление работника, осуществляющего дистанционную работу, с приказом нанимателя о прекращении трудового договора осуществляется в форме электронного документа, наниматель в день прекращения трудового договора обязан направить работнику, осуществляющему дистанционную работу, оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

Виктория Якимова,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Обновленный Трудовой кодекс дополнен отдельной главой 251, направленной на установление особенностей регулирования труда работников, осуществляющих...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Семь лет жила на кладбище». 35 лет назад минчанка спаслась в авиакатастрофе, но потеряла в ней любимого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика