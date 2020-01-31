Спасибо за то, что вы есть

Источник материала: Единство

Это был будний день… Мое знакомство с Раисой Павловной началось еще в машине: по пути в деревню Житьково, где живет ветеран труда, попутчицы Ирина Козлова и Тамара Короленок (выпуск 1980-го года. – Прим. авт.) предались воспоминаниям и рассказали о своей «второй маме».





– Мы 3 года учились в Кострице, а в четвертый класс перешли в Житьковскую школу, и Раиса Павловна стала нашим классным руководителем. Это добрейшей души человек! В начале занятия она у каждого спрашивала, как дела, что на душе, и только потом приступала непосредственно к уроку. К ней приходили даже те, кто убегал с других уроков: Раиса Павловна была в меру требовательной, но чаще полагалась на нашу порядочность и строго не спрашивала. Однако если кто-то не знал ее предмет, то никогда не унижала. Она была очень чуткой, понимающей, заботливой – как вторая мама, – рассказали Ирина и Тамара.

Мои попутчицы вспоминали не только школьные уроки, но и совместный досуг с одноклассниками и классным руководителем. Рюкзак за спиной, набитый печеньем, плавлеными сырками, лимонадом, и поход с ночевкой и песнями возле костра – вот это было счастье… А в реалиях современной жизни счастьем считаются другие вещи, зачастую материальные. Но счастье ли это?

Увлеченно слушая Ирину и Тамару, не заметила, как подъехали к дому Раисы Павловны. С виду простой деревенский домик, без особых излишеств, но такой уютной показалась домашняя атмосфера внутри… Мы были не первыми – за праздничным столом уже сидели ученики самого первого выпуска 1964 года: Григорий и Ядвига Кошелевы, Александр Синкевич, Лидия Чижик, Мария Гигевич. Пришли поздравить Раису Павловну и нынешние учителя Житьковской средней школы: выпускница 1978 года Алла Шобик и выпускник 1980 года Александр Полещук. Чуть позже присоединились и выпускники 1985 года Михаил Варваринец и Тамара Корнюхова , которые впоследствии стали семейной парой, а также Елена Шишло и Владимир Куко.

«Наша маленькая бабушка», «человек с огромным сердцем и широкой душой», «вторая мама» – много добрых искренних слов и теплых пожеланий прозвучало в этот день в адрес Раисы Павловны. Общаясь с преданными учениками, именинница рассказала немного о своей жизни…









Р.П. Томиловская родилась в семье дворян. Ее мать окончила пансионат благородных девиц и работала учителем русского языка и литературы, отец трудился главным агрономом. Родители дали высшее образование всем троим детям: старшая сестра работала военным доктором на Байконуре, брат – главным врачом в Велятичах, а Раиса пошла по стопам матери и выбрала профессию учителя.

Замуж Раиса Томиловская вышла по любви, правда, брак был не очень продолжительным… В 35 лет она стала вдовой. И ей одной нужно было поднимать на ноги сыновей-близнецов Георгия и Геннадия. Замуж впоследствии так и не вышла – всю себя посвятила работе и детям… Оставшись без мужа, сама достраивала и обустраивала дом. Можно только догадываться, каких усилий ей это стоило… При этом те, кто знает Раису Павловну очень давно, говорят, что ни разу не видели ее слез. Сильные не плачут…

Большим испытанием стало для нее еще одно несчастье – пожар, который разрушил внутри дом. Благо добрые люди не оставили в беде эту милую женщину. Помогать кинулись все – и сельсовет, и колхоз, и родители детей: за 2 недели восстановили дом.

– Мама была нашим классным руководителем с пятого класса. На уроках к нам она относилась строже и жестче, чем к другим ученикам, а дома была обычной мамой: где-то и приласкает, а где-то и поругает. Правда, мы были самостоятельными с ранних лет: мама много работала, и мы сами готовили еду, кормили домашних животных. Она очень хотела, чтобы мы ни в чем не нуждались, и в дополнение к основной работе разводила свиней, продавала их, чтобы обеспечить нам достойную жизнь, – рассказали близнецы Георгий и Геннадий.

Интересный факт: в семье Раисы Павловны рождаются одни мальчики. Ее сыновья подарили ей трех внуков, а они – двух правнуков.

– А что вам помогало в трудные минуты? – интересуюсь у Раисы Павловны.

– Доброта… Моя мама меня всегда учила: «Зло не побеждается злом», – улыбается собеседница.













Возможно, именно это жизненное правило помогло Раисе Павловне пройти непростой жизненный путь красиво и достойно, не обозлившись на мир. И как сказала одна из ее учениц Тамара, не каждому дано дожить до такого возраста… И тот факт, что многие ученики оставили дела и приехали поздравить своего учителя, тоже говорит о многом… А ведь по-другому и не может быть – к человеку, от которого исходит доброта, искренность и душевное тепло, хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы обнять и просто сказать: спасибо за то, что вы есть.

Екатерина ВОРОБЬЕВА