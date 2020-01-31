Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине

Источник материала: Газета Авангард

В Уваровичском городском доме культуры по инициативе Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира состоялось чествование лучших работников сельскохозяйственной отрасли в рамках акции «Мы славим человека мирного труда».

С приветственным словом к труженикам села обратились председатель областного отделения фонда мира Тимофей Глушаков и председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, вручив 20 передовикам-труженикам именные благодарности и памятные подарки. Для них и в их честь выступили лучшие творческие коллективы Будакошелевщины.





































































Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.