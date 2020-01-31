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Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине

31.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Уваровичском городском доме культуры по инициативе Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира состоялось чествование лучших работников сельскохозяйственной отрасли в рамках акции «Мы славим человека мирного труда».

С приветственным словом к труженикам села обратились председатель областного отделения фонда мира Тимофей Глушаков и председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, вручив 20 передовикам-труженикам именные благодарности и памятные подарки. Для них и в их честь выступили лучшие творческие коллективы Будакошелевщины.Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине
Акция «Мы славим человека мирного труда» прошла на Будакошелевщине

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 78
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В Уваровичском городском доме культуры по инициативе Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира состоялось чествование лучших...
 
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