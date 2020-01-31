Гомельчанин, который придумал одноразовые зубные щетки, не может найти деньги на их производство

Источник материала: Tut.by

Помните, мы писали про гомельчанина Дениса Слепцова, который придумал инновационную зубную щетку для путешественников? Тогда, три года назад, гигиенический девайс он презентовал на уровне идеи: сделал чертежи, просчитал риски, выгоду и приступил к поиску инвестора, который бы помог с деньгами на закупку необходимого оборудования для производства. Но это оказалось непросто. Сейчас изобретатель пошел по другому пути — собирает деньги с помощью краудфандинга.





Его проект размещен на краудфандинговой платформе «Улей». На реализацию необходимо 6,5 тысяч белорусских рублей.

Щетка 2 в 1, прежде всего, для тех, кто встречает день вдали от дома — в поезде, на борту самолета, в каюте теплохода или хижине на берегу океана… Внутри нее уже есть паста и это главное преимущество перед уже традиционными изделиями. Такой нехитрый предмет, по мнению автора, также может входить в набор для пассажира поезда, как, к примеру, мыло и салфетки. Стоимость — копейки, а польза — неоценима.

Помимо главного качества новой щетки — удобства, — Денис называет и другие: экологичность (продукт будет сделан из разлагающегося пластика), а также сокращение времени при подготовке к чистке зубов и связанная с этим экономия расходования воды и пасты.