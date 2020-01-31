Пинские синоптики обещают слабую метель в начале рабочей недели

Источник материала: Полесская правда



По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие выходные будет преобладать облачная погода с кратковременными осадками и порывистым ветром. Температура воздуха в дневные часы составит от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже нуля.

В начале рабочей недели характер погоды существенно не изменится, местами на территории Пинска и района ожидается мокрый снег, который ночью и утром в понедельник перейдет в слабую метель. Температура воздуха немного понизится и составит: ночью -3…+2, днем -1…+4 градуса.

Кстати, по народным приметам, вьюга и метель сегодня, 31 января, предвещали позднюю весну. Поживем – увидим.