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Пинские синоптики обещают слабую метель в начале рабочей недели
31.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В начале рабочей недели характер погоды существенно не изменится, местами на территории Пинска и района ожидается мокрый снег, который ночью и утром в понедельник перейдет в слабую метель. Температура воздуха немного понизится и составит: ночью -3…+2, днем -1…+4 градуса.
Кстати, по народным приметам, вьюга и метель сегодня, 31 января, предвещали позднюю весну. Поживем – увидим.
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