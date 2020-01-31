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В столичном транспорте теперь включают обогрев, не дожидаясь -5°С за бортом

31.01.2020 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По утрам в наземном транспорте Минска теперь должно быть теплее. Все потому, что перевозчик больше не дожидается, когда температура за бортом опустится до -5°С, чтобы включить вентиляторы отопителей. Эту информацию TUT.BY подтвердили в «Минсктрансе».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В наземном транспорте стало теплее, с 27 января в «Минсктрансе» изменились инструкции по отоплению.

Напомним, каждый год с 15 октября по 15 апреля включаются контуры отопления салонов автобусов, которые используют технологическое тепло от работы двигателя.

Кроме того, при определенной температуре включали вентиляторы отопителей — этот момент пересмотрели.

Вентиляторы отопителей салонов теперь включают с момента выезда автобусов на линию до 9 утра уже при температуре воздуха окружающей среды от +5°С включительно (раньше — от -5°С). От -5°С включительно и холоднее вентиляторы включают на все время работы на линии.

А что изменилось в троллейбусах, трамваях и электробусах? Там систему отопления теперь включают как в автобусах — при температуре воздуха также +5°С включительно (раньше — от 0°С). Речь идет об утренней работе — с момента выезда на линию до 9.00 (раньше — до 8.00). Когда за окном от -5°С и холоднее, отопление будет работать все время.

В «Минсктрансе» пояснили, что это сделает более комфортными поездки в городском транспорте. Из-за аномально теплой зимы и плюсовой температуры за окном вентиляторы отопителей часто не могли включить, но при этом в салонах по утрам было холодно.

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Теги: Минск
 
 
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По утрам в наземном транспорте Минска теперь должно быть теплее. Все потому, что перевозчик больше не дожидается, когда температура за бортом опустится до -5°С,...
 
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