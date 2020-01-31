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О перспективах развития здравоохранения района говорили на конференции в райбольнице

31.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Во вторник прошла конференция, посвященная итогам работы УЗ «Осиповичская ЦРБ» в 2019 году и перспективам развития здравоохранения района.

Несомненно, что основным событием минувшего года для всех членов коллектива ЦРБ стало долгожданное открытие нового корпуса больницы: каждый работник, сменив привычный белый халат на рабочую одежду, в ходе субботников и в свободное от основной деятельности время стремился внести вклад в ремонт и благоустройство этого здания, жизненно необходимого всем землякам. И вот в новом корпусе уже в полную силу идет работа, год завершен — медикам пора говорить о главном, подводить итоги, делать выводы и строить планы.

О перспективах развития здравоохранения района говорили на конференции в райбольнице

О демографии

Главный врач райбольницы Павел Шатило начал встречу с информации о демографической ситуации: в минувшем году общая смертность населения района снизилась на 3%, при этом уже три года подряд печальное первенство в структуре общей смертности принадлежит болезням системы кровообращения (62%).

Родилось 430 малышей (годом ранее — 480), естественный прирост — минус 6,7. По словам Павла Геннадьевича, низкая рождаемость связана в том числе и с уменьшением количества женщин детородного возраста, высоким процентом осложнений беременности, миграцией трудоспособного населения района. Повлиять на эти факторы сложно, но в учреждении прилагают все усилия к изменению ее в лучшую сторону: так, проводится 100% психологическое предабортное консультирование женщин, что позволяет сохранить более 25% беременностей. Детской смертности в 2019 году не было.

О кадрах

Сегодня в ЦРБ работает 919 человек, в том числе 158 с высшим и 416 со средним специальным образованием. Укомплектованность врачами и средними медработниками — 76,5% и 82% соответственно, так что с кадрами ситуация остается по-прежнему напряженной.

В учреждении немало делается для закрепления на рабочем месте молодых специалистов: например, с ними заключается контракт, по которому предусмотрено повышение тарифной ставки на 50%; согласно коллективному договору молодым специалистам с высшим медобразованием оказывается ежемесячная материальная помощь на аренду жилья. Но, как отметила присутствующая на встрече заместитель председателя райисполкома Анна Землянухина, для решения проблемы закрепления медицинских работников, в том числе молодых специалистов, необходимо обеспечить не только качественные условия труда, но и предоставить достойное жилье.

О финансах

Расходы на здравоохранение района составили свыше 14,5 миллионов рублей, из них 51% — на амбулаторно-поликлиническую помощь, 44% — стационарную, 5% — скорую медицинскую помощь. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя района — более 312 руб. (108,4%). ЦРБ оказала населению платные медицинские услуги почти на 600 тысяч руб.

О материально-технической базе

Учреждение здравоохранения в минувшем году значительно пополнилось новым оборудованием: в больницу приобретены компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких, 6 систем для экстракорпорального гемодиализа, аппарат для гемодиализа, 2 устройства для приготовления концентратов диализных растворов и т.д.; в лаборатории установлен анализатор гемостаза. В поликлинике появилось 3 автономных спирометра, система мониторирования электрокардиограмм «КАРДИАН-СДМ» и три 12-канальных электрокардиографа. В сельские амбулатории врача общей практики отправилось 6 таких же электрокардиографов, в Татарковскую АВОП — гинекологическое кресло, Липенскую оборудовали новым отопительным котлом. Отделением скорой и неотложной медицинской помощи получено 2 спецавтомобиля и др. Проведен текущий ремонт в ЦРБ, поликлинике, стоматологической поликлинике, Татарковской АВОП, Елизовской участковой больнице, Дарагановской больнице сестринского ухода.

О планах

Улучшение материально-технической базы будет продолжено: в наступившем году запланированы реконструкция поликлиники, ремонт лечебных корпусов больницы, завершение строительства пищеблока в Елизово — все это направлено на создание условий для максимально эффективного лечения земляков, которое при этом должно проходить в комфортных условиях. Но основные усилия коллектива больницы по-прежнему будут направлены на дальнейшую стабилизацию демографической ситуации в регионе, в том числе путем реализации мероприятий государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 2016-2020 гг.», и активную работу с населением по вопросам здорового образа жизни и профилактики. В приоритете также увеличение доступности и повышения качества медпомощи, дальнейшая реализация скрининга онкозаболеваний с учетом появившихся диагностических возможностей, внедрение новых методик в лечении.

О наградах

И завершилась итоговая конференция вручением заслуженных наград: за добросовестный плодотворный труд в системе здравоохранения, достижение высоких результатов в работе за 2019 год, значительный личный вклад в развитие медобслуживания населения района Почетной грамотой райисполкома отмечена начальник планово-экономического отдела УЗ «Осиповичская ЦРБ» Анжела Шамак, Благодарственным письмом председателя райисполкома — врач (заведующий) отделения скорой и неотложной медицинской помощи Юлия Трусевич. Грамоты вручены сестрам-хозяйкам терапевтического и акушерско-гинекологического отделений стационара Галине Лемешко и Веронике Русакович, медсестре Липенской АВОП Анастасии Романюк, санитарке клинико-диагностической лаборатории и Дарагановской БСУ Инне Неплошановой, фельдшеру отделения скорой и неотложной медпомощи Анне Назаренко, врачу общей практики райполиклиники Андрею Шалаеву, заведующему хозяйством поликлиники Наталье Клиш, инженеру по материально-техническому снабжению ЦРБ Татьяне Давыдчик, заместителю главного бухгалтера бухгалтерии ЦРБ Галине Мирончик, фельдшеру зубного терапевтического отделения стоматологической поликлиники Татьяне Слаук.

Софья САВАЙТАН.

s.savaytan@gzt-akray.by

 
 
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Во вторник прошла конференция, посвященная итогам работы УЗ «Осиповичская ЦРБ» в 2019 году и перспективам развития здравоохранения района. Несомненно, что...
 
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