В Гродно появятся две новые остановки, а «Автовокзал» временно перенесут

Источник материала: Tut.by

В Гродно из-за ремонта на полтора месяца переносят в другое место остановку «Автовокзал» (со стороны автовокзала). На Вишневце двум остановкам поменяют названия, а еще в городе на днях появится два новых остановочных пункта.



Остановка «Автовокзал» временно «переедет». Фото: grodnonews.by

Остановка «Автовокзал» будет возле дома № 2А по проспекту Космонавтов с 9.00 3 февраля до 17.00 16 марта.

С 5 февраля поменяют названия двух остановок на Вишневце. Так «Улица Вишневецкая» (по Индурскому шоссе в обоих направлениях) будет называться «Малаховичи», а остановка «Малаховичи» (по Индурскому шоссе в обоих направлениях) станет «Улицей Вишневецкой». Главное, не запутаться.









А еще 5 февраля появятся две новые остановки: «Торгово-развлекательный комплекс «Тринити» (по проспекту Клецкова) и «Акционерное общество «Бакалея» (улица Суворова), сообщает автопарк Гродно.