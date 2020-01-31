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В Гродно появятся две новые остановки, а «Автовокзал» временно перенесут

31.01.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно из-за ремонта на полтора месяца переносят в другое место остановку «Автовокзал» (со стороны автовокзала). На Вишневце двум остановкам поменяют названия, а еще в городе на днях появится два новых остановочных пункта.


Остановка «Автовокзал» временно «переедет». Фото: grodnonews.by

Остановка «Автовокзал» будет возле дома № 2А по проспекту Космонавтов с 9.00 3 февраля до 17.00 16 марта.

С 5 февраля поменяют названия двух остановок на Вишневце. Так «Улица Вишневецкая» (по Индурскому шоссе в обоих направлениях) будет называться «Малаховичи», а остановка «Малаховичи» (по Индурскому шоссе в обоих направлениях) станет «Улицей Вишневецкой». Главное, не запутаться.



А еще 5 февраля появятся две новые остановки: «Торгово-развлекательный комплекс «Тринити» (по проспекту Клецкова) и «Акционерное общество «Бакалея» (улица Суворова), сообщает автопарк Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно из-за ремонта на полтора месяца переносят в другое место остановку «Автовокзал» (со стороны автовокзала).
 
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