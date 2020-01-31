Сотрудники Минской региональной таможни за сутки контролируют более 57 тыс. тонн товаров

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По-прежнему, таможня администрирует более 55 % импортных и экспортных внешнеторговых операций, осуществляемых в Республике Беларусь. Количество субъектов хозяйствования, декларирующих товары в МРТ, постоянно увеличивается. В 2019 г. их количество выросло на 10 % и составило 22 тыс. Это свидетельствует о положительных результатах работы таможни по совершенствованию таможенного администрирования с учетом интересов деловых кругов и созданию условий, способствующих ускорению движения внешнеторговых товаропотоков.

За сутки таможенные операции в МРТ производятся, в среднем, в отношении 57 тыс. тонн различных товаров, за год эта цифра достигает более 21 млн. тонн.

В столичной таможне оформляют грузы, которые доставляются в страну автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также товары, доставляемые посредством международных почтовых отправлений. К слову, ежедневно около 1 тыс. автотранспортных средств следует через пункты таможенного оформления Минской региональной таможни.

В таможне 79 % партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составляет около 76 %. Еще в 2016 году этот показатель не превышал 11 %.

Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни