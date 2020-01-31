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На стройке крупного ТРЦ травмированы трое рабочих: упала платформа подъемника

31.01.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске трое рабочих попали в больницу с травмами из-за падения платформы подъемника. Это произошло на стройке крупного торгово-развлекательного центра. Подробности сообщает телеграм-канал Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет

По информации Следственного комитета, днем 31 января на территории строящегося объекта на Казимировской упала выдвижная платформа гидравлического подъемника. Травмированы трое рабочих, они в больнице. По предварительным данным, платформа упала с высоты около 10 метров.

Как уточняет пользователь TUT.BY, это случилось на строительстве крупного торгового-развлекательного центра Mega Park, который должен открыться в Каменной Горке летом 2020 года.

Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Проводится проверка.

Это не первый случай за день с пострадавшими рабочими. Еще два человека пострадало на работе в Минской области: в одном случае руку мужчины затянуло в станок во время работы, во втором — человек лишился пальцев во время наладки.

 
Теги: Минск
 
 
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Травмированы трое рабочих, они в больнице. По предварительным данным, платформа упала с высоты около 10 метров.
 
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