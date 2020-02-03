Международный фольклорный фестиваль-конкурс пройдет в Гомеле

Источник материала: Газета Авангард

Второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Прамень» проведут 8 февраля в Гомеле, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.





На сцене городского центра культуры коллективы, солисты исполнят как самобытные фольклорные произведения, так и интерпретированные. В первом случае конкурсная программа должна представлять локальную фольклорную традицию без изменений или с минимальной степенью обработки, во втором — допускаются художественная трактовка либо авторские произведения в фольклорной стилистике.

Участниками могут стать любительские и профессиональные артисты без возрастных ограничений. «Первый открытый фольклорный фестиваль-конкурс «Прамень» прошел в Гомеле в ноябре 2018-го и собрал представителей всех белорусских регионов. В этом году фест приобрел статус международного. О своем участии в конкурсе уже заявили ансамбли и солисты из разных областей Беларуси, проявили интерес и коллективы из Украины, России», — рассказали организаторы.

Жюри определит лучших в вокальном искусстве, инструментальном, хореографическом и в синкретических и смешанных видах. В состав судейской коллегии войдут известные артисты, педагоги творческих дисциплин, деятели культуры и искусств. Им предстоит определить обладателя Гран-при, который получит ценный приз и сертификат на участие в одном из концертов гомельского фолк-проекта «Ягорава гара». Также в каждой номинации назовут лауреатов I, II и III степеней.

Организаторами фестиваля-конкурса выступают городской центр культуры, продюсерский центр «Ягорава гара».