В Бресте прошел кастинг «Мисс Беларусь». Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Региональный кастинг «Мисс-Беларусь» прошел 2 февраля на базе Брестской областной филармонии, пишет «Брестская газета» .





Принять участие в кастинге на конкурс красоты «Мисс Беларусь — 2020» могли только гражданки Беларуси, которые постоянно проживают здесь.

На дату проведения финала конкурса девушкам должно быть не меньше 18 и не более 24 лет. Минимальный рост — 174 см.





В этом году конкурс в Беларуси пройдет уже в 12-й раз. Жительницы столицы занимали первое место и становились обладательницами короны лишь дважды. В лидерах из других регионов — гродненки. Красавицы из Гродно трижды удостаивались титула. По две победы в конкурсе у представительниц Брестской, Могилевской и Витебской области.



































