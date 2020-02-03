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В Бресте прошел кастинг «Мисс Беларусь». Смотрите, как это было

03.02.2020 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Региональный кастинг «Мисс-Беларусь» прошел 2 февраля на базе Брестской областной филармонии, пишет «Брестская газета».


Принять участие в кастинге на конкурс красоты «Мисс Беларусь — 2020» могли только гражданки Беларуси, которые постоянно проживают здесь.

На дату проведения финала конкурса девушкам должно быть не меньше 18 и не более 24 лет. Минимальный рост — 174 см.


В этом году конкурс в Беларуси пройдет уже в 12-й раз. Жительницы столицы занимали первое место и становились обладательницами короны лишь дважды. В лидерах из других регионов — гродненки. Красавицы из Гродно трижды удостаивались титула. По две победы в конкурсе у представительниц Брестской, Могилевской и Витебской области.










 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году конкурс в Беларуси пройдет уже в 12-й раз.
 
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