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Построят уже в этом году? Смотрите, как может выглядеть «ресторан на воде» в Могилеве

04.02.2020 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресторан в парке Подниколья Могилева планируют построить в течение 2020 года, сообщает Mogilevnews.by. И уже понятно, как он может выглядеть.


Ресторан, который планируют построить на берегу Днепра, будет состоять из трех банкетных залов, а также ресторана с надводной открытой террасой, рассказал главный архитектор города Владимир Скачек. На втором этаже здания разместят гостиничные номера, в том числе категории «Люкс» с видом на Днепр. На третьем — административные помещения.



Сейчас еще разрабатывают документацию проекта. Владимир Скачек говорит, что есть и потенциальный инвестор, желающий построить ресторан с гостиницей.

 
Теги: Могилев
 
 
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