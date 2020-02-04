«Ежегодно взятки составляли сотни тысяч долларов». КГБ показал, как директора сахарных заводов брали деньги

Источник материала: Tut.by

Сегодня в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» показали специальное расследование «Сахарная мафия». В нем представитель КГБ впервые рассказал, почему директора сахарных заводов оказались за решеткой, а также подтвердил информацию о задержании бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини. Оказалось, на него первого надели наручники. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С момента задержания директоров четырех сахарных заводов прошло 12 дней. Скорее всего, фигурантам уголовного дела уже предъявлено обвинение, но официальных комментариев до сих пор не было. Только сегодня президент впервые прокомментировал ситуацию.

«Что касается работы правоохранительных органов, я предупредил их о том, что людям нужно говорить, что происходит», — заявил в эфире « Беларусь1 » Александр Лукашенко.

Сегодня во время эфира «Панорамы» показали специальное расследование «Сахарная мафия», которое накануне анонсировали словами «покажем, на чем погорели участники криминальной мафии». Основной спикер — Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ, кроме того, на экране продемонстрировали кадры съемки скрытой камерой, которую вел комитет.

Итак, официально подтверждено, что директора четырех сахарных заводов сейчас находятся за решеткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

— Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российской коммерческой структуры Кононенко и директору Белорусской сахарной компании Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара. Участники группы обеспечили поставки сырья для «Евротарэкса», подконтрольного Кононенко, российскому предприятию «Полимир» по завышенной стоимости. Вследствие этого затраты «Евротарэкса» на производство продукции увеличивались, также увеличивалась прибыль «Полимира». Осевшие на счетах «Полимира» денежные средства при помощи российских лжепредпринимательских структур обналичивались и делились между тремя участниками преступной схемы в равных долях. Директора оставшихся трех сахарных заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение до 3 центов за каждый купленный мешок, — рассказал Константин Бычек.

Информация о том, что «Евротарэкс» также имеет отношение к задержаниям по «сахарному делу», у журналистов TUT.BY появилась еще на прошлой неделе. «Евротарэкс» — это предприятие, которое было создано 20 лет назад Городейским и Скидельским сахарными заводами. Как следует из выписки Единого государственного регистра, первое время это было белорусско-американское предприятие, сейчас — закрытое акционерное общество. Возглавляет «Евротарэкс» Дмитрий Семашко. TUT.BY связывался с ним несколько дней назад, но он отказался что-либо комментировать. «Евротарэкс» поставляет мешки на все сахарные заводы и, как указано на сайте, ежегодно производит до 22 миллионов мешков.

Как прозвучало в эфире «Беларусь 1», заводы отгружали сахар на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». И затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке.

— За это Кононенко при пособничестве Кириллова (директор Белорусской сахарной компании. — Прим. TUT.BY) передавал директорам заводов взятки от 1 до 2,5 тысячи долларов за каждую тонну отгруженной продукции. Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов, — уточнил Константин Бычек.

По информации следствия, такой доход составил миллионы долларов. А дальше на экране показывают кадры оперативной съемки. Например, бизнесмен Кононенко говорит своему секретарю: «Двадцатка там должна быть», а потом конверт забирает директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Закадровый голос поясняет, что внутри — взятка в 20 тысяч долларов.

— Номера купюр нами фиксировались, в последующем именно эти денежные средства были обнаружены в ходе проведения обысков у фигурантов уголовного дела, — комментирует Бычек.

На кадрах в кабинете мужчина что-то кладет к себе в портфель, а второй шутит: «Будьте бдительны, товарищи! Не теряем…» В ответ: «Вытягивают эти деньги. Дерзко». Как рассказывают в КГБ, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 90-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», — звучит закадровый голос. А дальше опять оперативная съемка: Тихиня и Кононенко в торговом центре, Тихиня что-то кладет в свой карман. КГБ поясняет: взятку он уже ждал.

В чем заключалась роль Владимира Тихини ? По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них разыскных мероприятий, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверочных мероприятий и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Последнее поручение для Тихини — не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.

Кстати, два месяца назад Владимир Тихиня ушел в отставку. И стал первым задержанным по «сахарному делу». КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).